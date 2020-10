Cyberpunk 2077 este amânat (din nou) și ajunge abia în decembrie

Uimind pe toată lumea, CD Projekt Red a anunțat pe Twitter că Cyberpunk 2077 a fost amânat din nou și va fi lansat pe 10 decembrie, la 21 de zile de la data lansării inițiale (data anterioară era 19 noiembrie).

Jocul a suferit două amânări din aprilie (vechile date erau 12 aprilie, 17 septembrie și ultima era 19 noiembrie). Cu toate acestea, echipa și-a cerut scuze și a raportat că, chiar dacă 21 de zile par a fi o perioadă în care nu mai sunt multe de făcut, este ceva care va ajuta mult la rafinarea experienței. Verificați tweet-ul:

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020