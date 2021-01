Cyberpunk 2077 a câștigat primul său patch major pe 22 ianuarie. Actualizarea 1.1 a făcut jocul mai stabil și a rezolvat o serie de probleme cu titlul. Cu toate acestea, a introdus o nouă eroare care ar putea încetini progresul narațiunii principale.

Problema se întâmplă în misiunea numită Down on the Street, în care o conexiune cu Takemura ar trebui să înceapă automat, dar acest lucru nu se întâmplă. Însuși CD Projekt Red a recunoscut deja că problema este recurentă și a publicat o modalitate de a forța apelul să înceapă.

Conform publicației oficiale a companiei, este necesar să aveți progrese salvate înainte de a începe capitolul. Misiunea începe cu V și Takemura la biroul lui Wakako, unde va salva jocul înainte ca ambii să părăsească spațiul.

Salvați jocul înainte de scenă și începeți chatul. Când conversația se desfășoară, scoate-l pe V din birou și termină conversația cu Takemura afară. După ce conversația s-a încheiat, folosiți sistemul Cyberpunk 2077 time-lapse și setati 23 de ore mai târziu în joc.

După această succesiune de acțiuni, este posibil ca conexiunea să se întâmple automat și un nou dialog cu Takemura să continue povestea.

Cyberpunk 2077 a fost lansat pe 10 decembrie 2020 cu o serie de erori și probleme de performanță, în principal pe versiunile PlayStation 4 și Xbox One . Din acest motiv, CD Projekt a promis să lanseze două pachete de actualizare până în februarie anul curent, corectând principalele probleme.

Compania a promis, de asemenea, să returneze banii celor care nu doreau să aștepte pentru a avea cea mai stabilă experiență a jocului. Inițial, Sony a refuzat să returneze bani pentru achiziții, dar a dat înapoi, a inițiat o rambursare și a eliminat temporar Cyberpunk 2077 din magazinul său.

În prezent, Cyberpunk 2077 este disponibil pentru Xbox One, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia , PlayStation 5 și PlayStation 4 (prin suporturi fizice).