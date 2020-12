Cyberpunk 2077 pret si disponibilitate in Romania – Cyberpunk 2077 are pret si este disponibil in Romania, in momentul de fata in magazine clasice cat si in online, pe magazinele online din Romania, cele mai populare pretul acestui joc se invarte la o valoare in jurul a 260 de lei, la putin timp dupa lansarea acestuia in mod oficial.

Pe steam, in momentul de fata jocul poate fii achizitionat la pretul de 60 de euro, astazi am sa va ofer cele mai bune preturi pentru cel mai dorit joc al anului 2020.

Cyberpunk 2077 preturi in Romania

Am creat acest articol ca un ghid de cumparare a acestui joc pentru PC, PS4 si Xbox One, pentru celelalte platforme preturile se aflat tot in aceasta gama.

Cyberpunk 2077 Pret PC

Pentru voi cel mai bun pret l-am gasit pe eMAG, in cazul in care doriti sa cumparati de pe un magazin din Romania, sau de pe gamivo.

Pentru a intelege mai bine jocul si cerintele acestuia de operare, va rugam consultati acest articol dedicat cerintelor de sistem pentru Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 pret PS4

Cyberpunk 2077 pret Xbox One

Cyberpunk 2077 Disponibilitate in Romania

Dupa cum ati putut observa si mai sus, in Romania a ajuns jocul foarte bine, in curand vom pregati si un review pentru acest joc, cu siguranta este unul dintre cele mai bune jocuri ale anului a suferit foarte multe amanari, in momentul de fata stastifacerea utilizatorului se imparte in 3 tabere, multi spun ca este unul dintre cel mai bun joc al deceniului, altii sunt la polul opus si nu inteleg pentru ce au platit aproximativ 300 de lei, dar sunt si cei mai rationali gameri ce spun ca este un joc bun, insa ca orice alt joc vine cu anumite defecte pe care le noteaza in review-uri.

Daca acest joc este sau nu pentru tine, voi trebuie sa decideti, deocamdata nu avem demo pentru acesta, insa va puteti uita la trailere pentru a intelege ceea ce puteti juca.

Asteptam o parere la rubrica de comentarii cu privire la acest joc din partea ta, noi inca nu l-am jucat, dar asteptam sa o facem.