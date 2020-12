Cyberpunk 2077: utilizatorii Stadia vor putea juca înaintea tuturor

După luni de întârzieri, zeci de nopți nedormite pentru dezvoltatorii studiului polonez CD Projekt RED, mult așteptatul joc Cyberpunk 2077 ar trebui să sosească în mai puțin de 6 zile, pe 10 decembrie . Dacă ați investit o sumă semnificativă de bani într-o consolă de ultimă generație, ghinion pentru voi, jucătorii Stadia vor fi primi care vor avea acces privilegiat cu posibilitatea de a juca Cyberpunk 2077 înaintea jucătorilor de consolă.

The wait is almost over!

If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.

For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020