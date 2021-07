Dacă ai PS5, primești șase luni de abonament Apple TV + gratuit

Apple și Sony și-au unit forțele pentru a oferi proprietarilor de PS5 o promoție excelentă a serviciului de streaming Apple TV Plus. Conform TheVerge, abonații noi și existenți pot beneficia de șase luni gratuite prin simpla deschidere a aplicației Apple TV Plus pe PS5 (și conectarea cu ID-ul Apple). Există, totuși, o singură excepție: abonații Apple One nu pot profita de această ofertă.

Apple TV + este un serviciu de streaming, o alternativă la Netflix sau chiar la Disney+ . Serviciul, disponibil din noiembrie 2019, este accesibil de pe mai multe dispozitive, cum ar fi iPhone, iPad și Mac, dar și unele televizoare de la Samsung, respectiv LG Electronics, dar și pe Smart Box-uri sau televizoare Android TV / Google TV.

Apple TV + costă 4,99 euro pe lună, ceea ce este un preț mai mic decât cel al altor servicii precum Netflix, dar și cu un catalog (mult) mai mic de divertisment. Catalogul inițial a inclus mai multe seriale, inclusiv The Morning Show, For All Mankind sau See. Apoi au fost Teheran, Mythic Quest, Histoire de Lisey și Central Park, precum și filme originale, inclusiv The Banker, Palmer, Cherry sau USS Greyhound. Apple TV + va difuza în curând seria Foundation, Severance, Invasion, Mr. Corman, dar și filme precum The Tragedy of Macbeth, Killers of the Flower Moon, Finch and Coda și scurtmetrajul Blush.