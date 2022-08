Daca detii un site web vei avea nevoie de anumite servicii cheie

A avea un site web, a-l obtine si a-l manageria, este foarte simplu in ziua de azi si un numar din ce in ce mai mare de persoane detin deja nu doar unul ci mai multe domenii web, fie ca este vorba despre ceva personal sau parte a unei afaceri pe care o au sau din care fac parte. S-au realizat numeroase schimbari in domeniul web si astfel, si posibilitatil de a-ti crea propriul site sau de a cumpara unul sunt acum foarte variate, accesibile, simple si mult mai ieftine. Pe deasupra, exista si foarte multe firme specializate in servicii web care sa ne vina in ajutor atunci cand dorim sa facem modificari sau sa imbunatatim functionalitatea sau aspectul unui site.

Noi cei de la IteXclusiv credem ca oricine detine un sit web are nevoie de cele mai bune solutii pentru ca acesta sa se poata dezvolta in mod constant si sa obtina rezultate din ce in ce mai bune in ficare zi. Inca din 2008 ne dedicam imbunatatirii produselor clientilor nostri, fie ca acestia sunt persoane fizice sau companii si au nevoie de un domeniu web cat mai bun calitativ, din orice punct de vedere. Avem in prezent un portofoliu foarte mare si variat, cu persoane importante si companii de la noi din tara care ne-au cerut serviciile si carora le-am ofertit si inca le oferim solutii optime in ceea ce priveste acele servicii web design, optimizare web, promovare, optimizare SEO si chiar si servicii de gazduire web, prin colaborare cu diverse firme de la noi din tara care ofera asta.

Serviciile din domeniul web sunt si ele foarte variate, alaturi de cele mentionate mai sus existand multe altele, pe care o firma le poate oferi separat sau parte din anumite pachete. Sau de ce nu, servicii complete, care ar insemna sa ofere clientului toate serviciile pe care l pot presta. Si astfel, poate fi dificil pentru un client sa stie la ce firma sa apelez insa nu este acesta un motiv de ingrijorare, dat fiind faptul ca o firma profesionala ii va ghida mereu pe cararea cea buna si astfel, vor putea obtine in final ajutorul de care au nvoie in ceea ce priveste domeniil lor web.

Pentru a obtine eficienta in cadrul fiecarui proiect pe care il preluam si il punem in derulare, noi cautam, testam, comparam si implementam doar cele mai bune rezultate pe care le obtinem astfel incat rezultatul final sa fie mereu peste masura asteptarilor. Este nevoie ca rezultatul final sa fie unul placut atat din punct de vedere vizual cat si functional si sa se incadreze in cerintele clientului. In viziunea noastra, fiecar serviciu si produs care este lansat si produs reprezinta inca un feedback din partea clientului iar asta ajuta si mai mult la imbunatatirea anumitor aspecte in viitor.

Colaborarea constanta si comunicarea cu clientul sunt foarte importante, in vederea implementarii de anumite modificari pe care acesta le-ar putea dori. Cu toate acestea, putem spune din experienta ca nu toate schimbarile pe care un client le doreste sunt benefice pentru site-ul si in cel din urma, pentru afacerea sa si tinem sa le comunicam mereu asta, atunci cand consideram ca este cazul. Spus dintr-o alta pespectiva, degeaba un site arata super bine daca se incarca greu, are programe si aplicatii care nu pot fi accesate sau utilizatorii nu se pot ghida usor prin paginil web ale site-ului. Este cu atat mai grav in cazul unui magazin online unde multi clienti renunta la cautari daca nu pot gasi cat mai usor produsele dorite.

In crearea unui site web asa cum trebuie, clientii au ocazia sa contribuiasca la acesta cu diverse materiale pe care deja le au la dispozitie, precum texte, imagini, logo-uri, bannere, structura si referinte web, precum site-uri concurente si nu numai. Pe de alta parte, nu este absolul nicio problema nici daca acestea nu exista pentru ca noi ne putem ocupa de absolut tot si cu acordul clientului, implementam cele mai bune solutii.

Asa cum probabil ati auzit si de la altii, mult servicii si aplicatii in domeniul web se aplica si dupa ce site-ul este teoretic „finalizat” si apare ca fiind online. Multe schimbari se fac in fundal, unde nu sunt vizibile utilizatorului, in back-end asa cum se spune, si au rolul de a imbunatati in mod constant aspectul dar si functionalitatea domeniului web. Asta este foarte important mai ales in cazul unui magazin online, ca mai sus mentionat, unde exista algoritimi si programe mai complexe. Si cum noi magazine apar aproape zilnic, asta doar la noi in tara, este clar ca si multe dintre cele mai vechi trebuie sa tina pasul cu schimbarile care pot aparea. De asemenea, un site creste in continuu si astfel, o data cu un continut mai mare si un numar mai mare de vizitatori, acesta va incepe sa mearga, sa ruleze mai greu, daca nu sunt schimbati anumiti parametri. In acest aspect conteaza desigur si pachetul de gazduire web, pentru ca in acesta sunt incluse atat spatiul de stocare cat si o configuratie asemanatoare unui PC, cu procesoare, memorii RAM si placi grafice, printre altele.

In alegerea unei companii de web design potrivita pentru afacerea ta este bine sa optezi pentru una care sa iti ofere inca din start toate informatiile de care ai nevoie, chiar si cele despre care poate ca nu stiai dar despre care profesionistii stiu foarte bine. Nu vei avea astfel surprize neplacute in ceea ce priveste tarifele si performanta site-ului.