Dacia Duster 2021 Pret in Romania – Noua Dacia Duster din 2021, care a suferit o operațiune de redesign în ultimele luni si este gata să intre pe drumurile din Romania. Deci, cum este noua listă de prețuri Dacia 2021? Iată detaliile:

Lista de prețuri din Romania a lui Dacia Duster 2021, a cărui lansare a fost amanata în iunie, a fost în cele din urmă dezvăluită. Prețul Dacia Duster 2021 reînnoit începe de la 14.100 euro (TVA inclus) cu o listă specială pentru lansare. Opțiunea de transmisie automată EDC este disponibilă și în SUV-ul din 2021.

Dacia Duster 2021 Specificatii

După cum am menționat în introducere, există schimbari în designul modelului Dacia Duster din 2021. Semnătura de lumină în formă de Y pe farurile din față și din spate, reliefurile 3D pe grila din față, lămpile de semnalizare cu tehnologie LED și farurile cu fază scurtă atrag atenția în noul Duster.

În interiorul noului Duster, există două opțiuni diferite de sistem de infotainment cu tapițerie nouă, tetiere și cotiere frontale mobile, precum și un nou ecran tactil de 8 inch. Sistemul în cauză are funcții USB și Bluetooth, precum și asistență Apple CarPlay și Android Auto.

În timp ce computerul de călătorie integrat (navigatia), activarea automată a fazelor lungi și limitarea vitezei cu comenzi iluminate pe volan sunt standard la toate nivelurile de echipare ale noului Duster, aer condiționat automat cu afișaj digital, scaune față încălzite, sistem de cărți hands-free, sistem de avertizare punct mort, vor fi disponibile în funcție de nivelul de confort pe care il alegi. Sunt disponibile, de asemenea, asistență la parcare, asistență la pornire pe deal, asistență la coborâre în deal oferită în versiunile 4×4 și sistem de camere 360 ​​de grade.

Sub capota SUV-ului reînnoit motoarele pe benzină, diesel și GPL continuă să fie oferite ca in anii precedenti. În plus, vedem acum transmisie automată EDC cu 6 trepte, față de opțiunile de transmisie manuală cu 6 trepte.

Dacia Duster 2021 Pret

Pretul noilor masini Dacia Duster 2021 va incepe de la 14.100 euro (TVA inclus) pentru pachetul Essential TCe 90 şi poate ajunge pana la 21.350 euro (TVA inclus) pentru echiparea Prestige 4×4 TCe 150.

Dacia Duster 2021 Pret pe versiuni

In conformitate cu site-ul oficial, mai jos prezentam preturile pentru versiunile Esential, Comfort si Prestige.

Dacia Duster 2021 Esential de la 14.100 euro (TVA inclus)

Dacia Duster 2021 Comfort de la 15.750 euro (TVA inclus)

Dacia Duster 2021 Prestige de la 17.450 euro (TVA inclus)

De asemenea preturile pot varia in functie de echipamentul pe care ti-l doresti, cu siguranta, atunci cand faceti o comanda puteti selecta sau deselecta anumite functii, iar acest lucru va urca pretul sau il va scade.

Cum arata Dacia Duster 2021(galerie foto)

Mai jos, am colectat pentru voi o serie de imagini cu Dacia Duster 2021, asteptam parerile voastre in rubrica de comentarii.