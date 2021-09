Dacia Jogger specificatii si pret, Dacia reinventează mașina de familie lansând oficial noul Jogger, un model care poate oferi până la 7 locuri. Producătorul spune că această mașină ia tot ce este mai bun din fiecare categorie: lungimea masinii, habitabilitatea multispaiilor și caracteristicile SUV-urilor. La lansare va fi disponibil cu două motoare, iar versiunea hibridă va debuta și în 2023. Comenzile sunt programate să se deschidă în noiembrie 2021.

Pentru a-l vedea în reprezentanțe, totuși, va fi necesar să așteptați până în februarie 2022. Acest nou model poate fi admirat la Salonul Auto de la München care își va deschide ușile în câteva zile. Pentru lansare, Dacia va comercializa o serie limitată de masini Jogger. Dacia numită „ Extreme ”, cu un aspect diferit și mai incisiv, care va fi oferit în cinci culori: Nacré Black, Comet Grey, Moonstone Grey, Ice White și culoarea lansării Brun Teracotă.

Dacia reinventează masina familie până la 7 locuri cu Dacia Jogger. Acest nou vehicul multifuncțional întruchipează spiritul exterior al mărcii, întotdeauna pregătit pentru aventură. Acesta demonstrează angajamentul Dacia de a face mobilitatea accesibilă, chiar și pentru familiile numeroase. Dacia Jogger va fi, de asemenea, primul hibrid Dacia, deoarece mobilitatea, în oraș și nu numai, trebuie să fie la îndemâna tuturor.

Dacia Jogger Pret

Deocamdata nu avem preturi pentru Romania, insa cu siguranta pe viitor vor aparea si vom actualiza acest articole imediat.

Design Dacia Jogger

1 of 11 - +

Noul Dacia Jogger se sprijină pe platforma CMF-B și măsoară 4.547 mm lungime x 1.784 mm lățime x 1.632 mm înălțime, cu un ampatament de 2.897 mm. În versiunea cu 5 locuri, volumul portbagajului este de 708 litri. Cu 7 locuri, însă, volumul este de 160 de litri, cu scaunele din al treilea rând rabatate. Prin rabatarea tuturor spătarelor scaunelor, vor fi disponibili 1.819 litri. Pentru a facilita poziționarea sarcinii și transportul sigur, portbagajul este echipat cu întinzătoare elastice și patru inele de ancorare. Este disponibilă și o priză de 12V.

Noul Jogger oferă linii dinamice. Are o grilă mare la design, aripi marcate și o capotă „sculptată”. Dinamismul este accentuat de roțile flush și spoilerul de pe hayon. De asemenea, găsim bare de acoperiș, arcuri pronunțate ale roților, care vă permite să abordați toate tipurile de drumuri.

Liniile de lumină din față și din spate prezintă noua semnătură de lumină Y-Shape a Daciei. Tehnologia LED este utilizată pentru luminile de zi din față și pentru faza scurtă. Jantele „Flex Wheel” au un design cu forme perforate. Jantele din aliaj daymond sunt disponibile la cerere.

Interiorul a fost conceput pentru a oferi spațiu, confort și sa fie practic. Dacia Jogger are 24 de litri de compartimente de depozitare amplasate pe tot vehiculul, pentru ca toți ocupanții să le poată ocupa. De la al doilea nivel de finisare, mașina are o inserție din țesătură care traversează tabloul de bord orizontal, oferindu-i un aspect de calitate superioară. Deasupra este panoul de bord și ecranul multimedia și sub, comenzile pentru aerul condiționat.

În funcție de versiunea aleasă, pasagerii scaunelor din spate pot profita de două mese glisante echipate cu suporturi pentru băuturi. Cei doi ocupanți ai celui de-al treilea rând au fiecare un singur scaun cu cotieră și lunetă mare pentru o mai bună vizibilitate externă. O lumină de tavan este prevăzută pentru fiecare rând de scaune. Pentru a îmbunătăți confortul, scaunele au fost proiectate pentru a oferi suportul adecvat șoferului și pasagerilor.

Specificatii Dacia Jogger

Evident, există și un echipament tehnologic bun, esențial într-un vehicul modern. Dacia Jogger vă permite să alegeți între trei sisteme de infotainment în funcție de versiune: Media Control controlat de smartphone, Media Display cu ecran de 8 inch și Media Nav cu navigare și funcția Smartphone Replication cu WiFi.

Primul include două difuzoare, o stație de andocare pentru smartphone integrată direct în designul tabloului de bord, conexiuni Bluetooth și USB, comenzi la volan și afișaj de informații radio pe ecranul digital TFT de 3,5 inci al computerului de bord. Smartphone-ul, printr-o aplicație dedicată, vă permite să gestionați funcții de conducere, cum ar fi navigarea.

Al doilea, pe de altă parte, echipat cu patru difuzoare și o priză USB, are o interfață intuitivă, conectivitate Bluetooth și este compatibil cu sistemele de smartphone-uri Android Auto și Apple CarPlay. În cele din urmă, mai complet Media Nav, pe lângă navigare, oferă conectivitate Wi-Fi pentru Apple CarPlay și Android Auto. Sistemul audio poate conta pe șase difuzoare și două porturi USB.

Motorizare

După cum sa menționat la început, Dacia Jogger va fi disponibil cu două motoare la lansare: motorul pe benzină TCe 110 și motorul bi-combustibil ECO-G 100 pe benzină / GPL . Primul este un turbocompresor 1.0 cu 3 cilindri cu injecție directă care furnizează 110 CP (81 kW) cu 200 Nm de cuplu. Motor care este echipat cu o cutie de viteze manuală cu 6 trepte. Al doilea este binecunoscutul motor turbo de 1,0 litri cu 3 cilindri, cu 100 CP (74 kW) și cuplu de 170 Nm. Când rulează pe GPL, Dacia Jogger reduce emisiile de CO2 cu o medie de 10% comparativ cu motoarele pe benzină echivalente. În plus, oferă peste 1.000 de km de autonomie datorită prezenței a 2 rezervoare: unul de 40 L pentru GPL și unul de 50 L pentru benzină.

O versiune hibridă va ajunge și în cursul anului 2023. Potrivit Dacia, propulsorul va consta dintr-un motor pe benzină de 1,6 litri asociat cu două motoare electrice (un „motor e” și un demaror de înaltă tensiune) cu transmisie multimod fără ambreiaj. Acesta este binecunoscutul grup de propulsie Full Hybrid pe care îl găsim în gama Renault E-Tech.

În ceea ce privește siguranța, noul Jogger se poate baza pe diferite sisteme ADAS, cum ar fi frânarea automată de urgență , senzorul de punct mort , asistență la parcare și asistență la pornire pe deal. Dacia Jogger este echipat standard cu un limitator de viteză și un sistem electronic de control al stabilității (ESC) de ultimă generație și, în funcție de nivelul de asamblare, oferă și opțiunea Cruise Control cu ​​comenzi pe volan.