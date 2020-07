Dark Sezonul 3 Online Subtitrat in romana | Serial lansat pe netflix

Dark Sezonul 3 Online Subtitrat in romana – Serialul german Dark este unul dintre cele mai apreciate si cautate seriale in perioada aceasta, anul acesta s-a lansat sezonul cu numarul 3, pe 27 iunie iar si pana in acest moment serialul este unul foarte cautat.

Am vazut acest serial pe Netflix si in acest articol ne putem da o parere cu privire la acesta, de asemenea va asteptam si pe dumneavoastra cu un comentariu la rubrica de comentarii in legatura cu o parere despre Dark.

In dark este vorba despre o anomalie in ceea ce priveste timpul si spatiul in care se petrec lucrurile, toata actiunea se invarte in jurul unui oras micut ce s-a dezvoltat datorita unei centrale nucleare, aceasta ascunde si un secret foarte important pe care locuitorii orasului nu prea il stiu, cel putin pana intr-un anumit punct.

Serialul Dark imi aduce foarte mult aminte de Stranger Things, in care si acolo era vorba de mai multe lumi paralele si de copii care se lupta cu raul, dar nu este vorba despre o copie, sunt situatii diferite si foarte atragatoare in ambele seriale.

Parerea mea despre Dark Sezonul 3 este una foarte buna, totusi se pare ca in ciuda faptului ca netflix a avut un buget mai mare, este sub sezoanele anterioare, si practic pe parcursul serialului abia mai intelegi ceva, mie mi-a trebuit o pauza de cateva zile pentru a ma reapuca dupa episodul 5, pauza in care m-am documentat foarte bine si am revazut sezoanele 1 si 2, si tot nu am inteles mare lucru pana in ultimul episod in care cat de cat lucrurile au mai fost dezvaluite, dar partea buna pentru fanii acestei serii este ca cu siguranta va aparea si un sezonul 4.

Dark Sezonul 3 Online Subtitrat in romana

Serialul poate fi vazut pe Netflix in acest moment, accesand acest link, de asemenea daca doriti mai multe articole in legatura cu filme si seriale, aveti mai jos mai multe topuri.