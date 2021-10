Ubisoft a anunțat Rainbow Six Extraction la începutul acestui an și a dat și o dată de lansare. Cu toate acestea, jocul, despre care se spunea că va fi lansat în septembrie 2021, a fost amânat și nu a fost dată o nouă dată. Odată cu articolul publicat ieri pe blogul Ubisoft, a fost anunțată data lansării Rainbow Six Extraction, deși din greșeală.

Data lansării Rainbow Six Extraction a apărut în postarea ștearsă de pe blog

S-ar putea să vă puneți la îndoială cât de real este în culise faptul că marile companii îi încântă pe jucători făcând mici greșeli. Cu toate acestea, se pare că Ubisoft a anunțat în mod deliberat sau accidental data lansării noilor jocuri Rainbow Six. Înainte de ștergerea postării pe blog, jocul ar putea fi lansat pe 20 ianuarie 2022. Cu alte cuvinte, deși data lansării inițial anunțată pentru septembrie a trecut, vom mai aștepta o vreme.

Putem spune că franciza Ubisoft Rainbow Six are, în general, succes. Mai ales cu Rainbow Six Siege, s-a adunat dragostea pentru o bază mare de jucători. Jocul, despre care ne așteptăm să prezinte gameplay – ul identificat cu seria într-o atmosferă diferită , va fi de tip cooperativ. Prezicem că vom juca jocul Rainbow Six cu care suntem obișnuiți într- un mediu cooperativ la fel ca Left 4 Dead .

Cerinte Minime de Sistem

Procesor: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz

RAM: 8 GB

Sistem de operare: Windows 10 pe 64 de biți

Grafică: Nvidia GeForce GTX 960 4GB / AMD Radeon R9 290X 4GB

Cerințe de sistem recomandate