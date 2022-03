Data lansării serialului House of the Dragon a fost anunțată

Data lansării serialului House of the Dragon, despre care HBO va spune o poveste secundară din lumea Game of Thrones, a fost anunțată. Serialul va avea premiera pe HBO și HBO Max pe 21 august. Data difuzării serialului a fost anunțată cu o imagine cu ou de dragon. Acest lucru poate fi considerat un semn care confirmă că vom vedea cel puțin un dragon în serie.

Seria se bazează pe cartea din 2019 a lui George RR Martin Fire and Blood. După cum sugerează și titlul, cartea se concentrează pe povestea familiei Targaryen.

Cartea spune o poveste care are loc cu 200 de ani înainte de Game of Thrones original. Daenerys Targaryen a fost printre cele mai populare personaje din Game of Thrones. Cartea se concentrează pe strămoșii lui Daenerys.

Primul anunț pentru House of the Dragon a venit în octombrie 2019. Primul trailer promoțional al seriei a fost publicat în octombrie 2021. Nu este greu de ghicit că seria va concura cu noul serial Lord of the Rings, care va fi lansat de Amazon Prime Video pe 2 septembrie.