De acum, poți activa dark mode pe Google Docs, Sheets și Slides

De acum, poți folosi dark mode pe Google Docs, Google Sheets și Google Slides. Cel puțin pe Android. Aceste aplicații vor respecta preferințele utilizatorului și vor schimba automat interfața, dacă este cazul. Altminteri, totul se poate face manual, subiect pe care îl vom aborda în acest articol.

La fel ca multe alte aplicații, Google Docs, Slides și Sheets vor prelua setările legate de temă ale sistemului de operare. Asta înseamnă că dacă ai activat dark mode pe Android (10 sau o versiune ulterioară), se va activa și pe aplicațiile respective.

Cu toate acestea, dacă folosești o versiune mai veche de Android, nu ai opțiunea de a activa modul întunecat pe telefon, fie vrei să activezi dark mode doar pe aplicațiile Google Docs, Slides, sau Sheets, poți să o faci. Iată cum…

Deschide una dintre aplicații. În colțul din stânga sus, apasă pe Menu (trei linii orizontale). Selectează Settings > Choose Theme și apasă pe Dark sau Light, fie System Default (după caz).

