De acum, poți asculta Spotify cu mai multe persoane simultan

În cazul în care te-ai întrebat dacă există posibilitatea să poți asculta muzică pe Spotify împreună cu prietenii tăi, ei bine, acum poți datorită noii funcții implementate, intitutlată Group Session. Inițial, compania a lansat în luna mai a acestui an feater-ul, dar a fost disponibil numai unui număr limitat de persoane. Însă, acum situația s-a schimbat, iar Spotify a trecut la nivelul următor.

Într-o postare pe For the Record, Spotify a anunțat ultima sa funcție pe care a făcut-o disponibilă publicului larg, și anume Group Session (sesiunea de grup). Chiar dacă este încă în beta, va permite utilizatorilor premium din întreaga lume să asculte aceeași muzică sau podcast în același timp, simultan.

Distanța dintre tine și persoanele din grup nu contează, totul se desfășoară online. Conținutul se va sincroniza pentru toată lumea, în același timp.

Whether 6 feet apart or thousands of miles away, you and the members of your squad can now listen to the same content at the same time. Get started with Spotify’s Group Session. https://t.co/RlssRLGP9z

— Spotify News (@SpotifyNews) July 28, 2020