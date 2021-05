De aici puteți descărca APK-ul Clubhouse pentru Android

Clubhouse pentru Android este disponibil in cele din urma si il puteti descarca, totusi si pentru platforma Android, la fel ca si la iOS, va trebuie o invitatie. Puteți descărca acum Clubhouse APK pe Android și utilizați aplicația.

Clubhouse atrage o mulțime de interes din partea publicului, in timp ce pana acum era disponibil doar pentru proprietarii de iPhone. Nu trebuie să uităm că Clubhouse este o rețea socială care pune accentul pe sunet și se poate deveni membru numai prin invitație. Aplicația nu este încă disponibilă în Magazinul Google Play, se așteaptă să fie realizată în curând, dar este posibil să o puneți pe telefonul smartphone descărcând APK-ul Clubhouse , atâta timp cât urmați câțiva pași simpli.

Clubhouse pentru Android

Există două puncte din care puteți descărca APK-ul, fie de aici (Google Drive), fie de aici (APK Mirror) și apoi instalați-l pe smartphone.

Aplicatia nu este disponibila in toate tarile in Romania, nu am vazut in Magazin Play asa ca am folosit metoda de mai sus pentru a o descarca (acest lucru se va face treptat, așa cum a început în SUA), vă veți putea înscrie cu numărul de telefon și un cod care va fi trimis, pentru a crea numele de utilizator care va apărea în Clubhouse.