Se pare ca Huawei P30 Lite New Edition a fost lansat in 2020 iar acest lucru ne duce direct cu gandul la un gest de disperare facut de Huawei pentru a lansa un telefon in acest an cu serviciile Google.

Este foarte important sa stim ca acest telefon pentru ca pastreaza acelasi nume si o configuratie similara, poate folosi serviciile Google si in 2020, cel putin asta vedem.

In cazul in care ati locuit sub o piatra si nu stiti despre problemele Huawei cu America, ei bine Trump, presedintele vestului a interzis cooperarea in cazul echipamentelor Huawei dar si licentierea cu servicii americane pentru telefoane. Acest lucru fiind o veste foarte proasta pentru Huawei mai ales ca abia ce reusise sa ajunga in topul celor mai bune telefoane din 2019 la raportul de popularitate, si cine ar fi stiut, daca nu exista aceasta problema cu America era foarte posibil sa ii vedem in 2020 ca fiind cea mai mare companie de telefoane mobile.

Nu comentam gestul americii, nici altele, nu timp partea nimanui, insa Huawei e clar ca a facut un gest de disperare in a avea inca un telefon cu serviciile Google in 2020.

Display: 6.15 inch, IPS LCD, Full HD+

CPU: Kirin 710, octa core

Baterie: 3340 mAh

Cameră spate: 48 MP (sau 24 MP pe unele pieţe) + 8 MP (ultra wide) + 2 MP (Bokeh)

Cameră selfie: 24 MP sau 32 MP

Conectivitate: USB-C, WiFi Dual band, Bluetooth 4.2, GPS, 4G LTE

Altele: cititor de amprente, alimentare la 18W

Aceasta este configuratia, fix a lui P30 Lite din 2020, singura diferenta ar fi ca vom avea 6 GB in loc de 4, si in loc de 128 de GB, acum vom avea 256 la stocare.