De ce este atât de important holul de la intrare?

Holul de la intrare a devenit in ultimii ani o adevarata tinta la nivel de amanajari interioare, eforturile specialistilor concentrandu-se in aceasta directie tocmai pentru a arata cat de important este acest spatiu pentru intreaga locuinta. Pentru a vedea de ce este atat de important holul, cum iti poti organiza cat mai bine holul de la intrare si ce poti face pentru a-i imbunatati aspectul, iata cateva detalii pe care ar trebui sa le stii.

Un hol amenajat modern este un portal spre intreaga ta casa

Daca pana nu demult placajele ceramice erau o adevarata ”moda”, iata ca in ultimii ani piatra naturala a inceput sa castige teren si nu doar atat. Din ce in ce mai multe persoane au inceput sa implementeze piatra naturala in amenajari interioare la nivelul holului, iar aici poti sa si vezi cateva idei cu adevarat reusite care integreaza foarte bine piatra naturala in spatii aparent lipsite de importanta.

Am spus aparent, pentru ca de fapt holurile pot conferi adesea ideea de personalitate a casei noastre. Daca stii exact cum sa asamblezi piesele de puzzle care formeaza ansamblul final, atunci rezultatul poate fi cu adevarat spectaculos, iar piatra naturala, marmura, granitul sau travertinul, nu ar trebui sa lipseasca din acest peisaj.

Holul este centrul de legaturi si interconectari ale casei tale. De la holul de la intrare porneste un intreg itinerariu, iar acesta se sfarseste cumva prin aceeasi zona. Daca privim in detaliu, holul face de fapt o introducere delicata spre zonele principale ale casei, fiind el insusi una dintre aceste zone.

Holul de la intrare leaga toate camerele

In multe dintre case si apartamente holul este gandit ca o structura care leaga toate camere in acelasi punct. De aceea este nevoie si de o continuitate, iar aceasta face referire la toate elementele de amenajare. Pardoseala, culoarea peretilor si iluminatul ar trebui sa urmeze un traseu firesc, natural, fara schimbari sau variatii bruste. Spre exemplu, daca pardoseala este realizata in hol cu piatra naturala, ar fi de preferat ca aceasta amenajare sa aiba finalitate si in bucatarie si baie, fara sa existe discrepante. Desi exista elemente de legatura care pot face o trecere discreta intre camere si materiale, este indicat sa urmezi totusi tendinta naturala de design, pentru ca unitatea culorilor si a texturilor sa creeze un adevarat ansamblu.

Holul este prima zona care primeste oaspetii

Holul este foarte important si pentru ca oaspetii tai vor avea primul contact cu casa ta inca din hol. Poti amenaja un spatiu de relaxare, cu mobilier simplist, pe care oricine sa se poata odihni, sau poti opta pentru un pantofar modern și un cuier. Poti alege o lumina calda, sau un joc luminos cu spoturi. Fiecare dintre aceste imbunatatiri nu vor face altceva decat sa arate oaspetilor tai ca in casa ta domneste bunul gust si rafinamentul, ca o veritabila carte de vizita necuvantatoare.

Holul este un spatiu de care te bucuri mai inainte de orice tu

Holul te primeste pe tine acasa iar tu esti cel care resimte confortul locuintei inca de la primii pasi. Cum ti-ar placea sa te intampine pe tine casa ta, holul tau? De aici vin de fapt si ideile de inspiratie, din capacitatea de a-ti da seama de nevoile pe care le ai, care se traduc de fapt in exigente de confort.

Holul de la intrare nu este doar o zona adiacenta ci probabil cea mai importanta zona a casei tale, deoarece aici se scrie in prima faza istoria acesteia. Lumina, amenajarea, decorul, toate aceste lucruri concura pentru a-ti oferi exact senzatia dorita de ”casa, dulce casa!”.