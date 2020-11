De ce este importanta prezenta unui purificator de aer in casa?

Pentru ca sanatatea ta depinde si de calitatea aerului din casa, ai nevoie de o locuinta curata. Acest lucru presupune existenta unui aer lipsit de alergeni si impuritati, care iti afecteaza sanatatea. Principalele surse ale poluarii aerului din casa sunt aparatele electrocasnice, umezeala, detergentii, produsele de curatare dar si covoarele, pernele si lenjeria de pat, medii perfecte pentru inmultirea acarienilor.

Din acest motiv, ai nevoie de un purificator de aer, mai ales daca suferi de alergii. Aceste afectiuni pot avea complicatii serioase, pe care le poti evita daca folosesti aparatele potrivite.

Afla tot ce trebuie sa stii despre un purificator de aer, din randurile de mai jos!

De ce merita sa folosesti un purificator de aer?

Aparatul de purificat aerul reprezinta solutia ideala ca sa imbunatatesti calitatea aerului din locuinta. Nu trebuie decat sa pornesti aparatul si toate impuritatile din casa ta vor disparea ca prin minune.

Principalul motiv pentru care merita sa investesti intr-un purificator de aer este sanatatea ta si a membrilor familiei! Purificatorul are rolul de a curata si de a hidrata aerul din casa, astfel incat sa respiri aer proaspat, fara substante nocive.

Cum functioneaza purificatorul de aer?

Purificatorul de aer profesional va elimina impuritatile, absorbindu-l in interior cu ajutorul unui mic ventilator. Totodata, prin activarea filtrelor, vei respira aer curat in incaperea unde il plasezi.

Trebuie sa stii ca purificatorul de aer va functiona atunci cand ferestrele sunt inchise, urmand acelasi principiu cu cel al aerului conditionat. Descopera gama de purificatoare de aer marca Dyson, extrem de performante, potrivite pentru orice locuinta.

Cum alegi cel mai bun purificator de aer?

Ca sa faci cea mai buna alegere, achizitioneaza un purificator de aer care se potriveste nevoilor tale. Ia in considerare suprafata casei, astfel incat aparatul sa functioneze la nivel optim. Totodata, vei avea nevoie de un purificator de aer cu un nivel scazut de zgomot, ca sa nu te deranjeze in timpul noptii.

Verifica si consumul de energie al unui astfel de aparat! Probabil te gandesti la un purificator de aer care consuma cat mai putin, ca sa nu fii nevoit sa platesti suplimentar la factura de curent. Un purificator de calitate vine insotit si de o certificare, care denota faptul ca aparatul filtreaza aproximativ 99% dintre particule.

Unde poate fi folosit un purificator de aer?

Din fericire, purificatorul de aer poate fi folosit oriunde, de la apartamente si case pana la spatii publice. Tot mai multe companii apeleaza la instalarea purificatoarelor de aer, ca sa-si protejeze angajatii de poluarea din interior. Mai mult, folosirea purificatoarelor de aer este esentiala in spitale, clinici, scoli, gradinite, hoteluri sau baruri. Oriunde sunt prezente grupuri mari de persoane, instalarea unui purificator de aer este extrem de utila.

Purificatorul de aer este un dispozitiv care are capacitatea de a filtra aerul din locuinta, pentru un mediu sanatos. Datorita dimensiunii, purificatorul de aer poate fi plasat in orice incapere, chiar si in cele cu dimensiuni reduse.

Este recomandat sa amplasezi purificatorul de aer in zonele cu umiditate mare, precum baia, unde exista pericol sa apara mucegaiul sau in zonele cu aer uscat.

De la prima folosire a purificatorului, vei observa schimbari notabile:

Un aer curat, benefic organismului

Reducerea sau eliminarea alergiilor

Un somn mai linistit

Imbunatatirea nivelului de energie

Reducerea migrenelor

Cresterea productivitatii

Tu ai folosit vreodata un purificator de aer?