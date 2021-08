Cel mai adesea întâlnim termenul refurbished (recondiționate) atunci când cumpărăm din magazine online. În ciuda popularității crescânde a dispozitivelor de acest tip, termenul refurbished îi îngrijorează pe unii și este un mister pentru alții. Prin urmare, merită să aruncăm o privire mai atentă și să verificăm dacă este ceva de care să ne fie frică.

Ce sunt produsele refurbished?

Pur și simplu, un dispozitiv care poartă termenul de refurbished este unul care a fost recondiționat din fabrică.

Dispozitivele care nu pot fi vândute că un produs nou sunt recondiționate de producător, magazin sau o companie externă și puse din nou în vânzare că așa-numitul recondiționat (refurbished).

Alte Articole Merge greu laptopul? Ce poti face ca sa fie mai rapid

De obicei, acestea sunt echipamente pe care clientul le-a returnat în magazin ca parte a așa-numitelor programe de garanție de satisfacție, de asemenea o mare parte din aceste produse sunt preluate de către brokeri, și revândute refurbisherilor, produsele sunt supuse unor teste de functionalitate si calitate pentru ca cumparatorul final sa aiba parte de un produs functional din toate punctele de vedere. Legislația consumatorilor permite clientului să returneze un produs în termen de 14 zile de la efectuarea achiziției. Prin urmare, vânzătorul este obligat prin lege să accepte astfel de bunuri și să returneze banii. Această prevedere se aplică achizițiilor care nu permit contactul direct cu produsul, în principal cele efectuate prin internet.

Echipamentul returnat se întoarce apoi la magazin, de obicei deja ambalat, prezentând semne ușoare de utilizare. Într-o astfel de situație, nu poate fi vândut că produs nou. În funcție de situație, vânzătorul poate, de exemplu, să reambaleze și să revândă dispozitivul în sine sau să îl returneze producătorului pentru recondiționare.

Alte surse de refurbished pot fi echipamentele returnate producătorului / vânzătorului în temeiul garanției sau cele pe care producătorul nu le-a putut vinde că un produs nou deoarece a avut daune extetice, chiar și sub formă de zgârieturi minore. Dispozitivele ale căror colete au fost deteriorate, de exemplu în timpul transportului, sunt, de asemenea, supuse unui proces de refurbished.

Care sunt avantajele de achiziție a produselor refurbished

Primul lucru care îmi vine în minte este, desigur, prețul. Produsele de acest tip pot fi achiziționate cu 20-30% mai ieftin decât cele noi. În cazul modelelor mai vechi, prețurile pot fi reduse cu până la 50%.

Investiția în produse recondiționate este o oportunitate excelentă de a economisi niște bani, deși acesta nu este singurul avantaj al dispozitivelor de acest tip.

Principalul avantaj al recondiționării echipamentului este obligația de a face din acesta un dispozitiv că nou. În practică, acest lucru înseamnă că obținem un produs care funcționează că un model care tocmai a părăsit sala de producție. Singurele defecte la care ne putem aștepta sunt defecte vizuale – mici zgârieturi, abraziuni sau semne obișnuite de utilizare. Desigur, prețul unui astfel de dispozitiv este, de asemenea, redus proporțional cu numărul de daune.

Aceste echipamente au fost construite din materiale de înaltă calitate, pentru segmentul enterprise/business cu scopul utilizării intense pe perioade îndelungate și care au fost considerate vârf de gamă la momentul lansării. Acestea sunt construite de branduri consacrate iar în segmentul căruia sunt destinate, prioritatea o reprezintă stabilitatea, durabilitatea, securitatea și fiabilitatea. Dacă luăm producătorul Dell ca exemplu, atunci putem constata diferențe enorme de calitate între familiile Latitude (business enterprise) și Vostro (entry-level consumer grade). Aceste practici de diferențiere prin nivel de calitate se pot observa și în cazul altor producători.

Prezenta licențelor de tip MAR. Aceasta este o copie de Windows complet legală, preinstalată, disponibilă exclusiv refurb-urilor. Fiind foarte ieftină și legală, această soluție se adresează atât firmelor cât și personalor fizice.

Un avantaj suplimentar al cumpărării refurburilor este eliminarea probabilitățîi de a cumpăra un dispozitiv care va avea defecte din fabrică. Literal vorbind – ceea ce trebuia să eșueze la un moment dat s-a defectat deja și a fost reparat. Economisirea timpului și a energiei de trimitere a echipamentelor pentru reparații sau reparații în garanție este cu siguranță o valoare adăugată la cumpărare.

Ce dezavantaje avem pentru produsele refurbished?

Principalul dezavantaj si probabil singurul ce merita mentionat, este alte subiecte ar fi prea subiective, este faptul ca laptopurile si PC-urile, spre exemplu, nu sunt cele mai noi modele de pe piata, si din acest motiv nu dispun de ultimele dotari. De asemenea, in 90% din cazuri, totusi, configuratia este destul de puternic si inafara de gaming va face fata activitatilor office si de streaming video (Netflix, HBO, YT). Totusi, tot aceste produse in momentul lansarii nu au fost destinate pentru a fi utilizate in gaming.

Produse refurbished la o calitatea premium

Fie că va doriți un laptop sau un PC recondiționat, în România când vine vorba de echipamente IT recondiționate la prețuri conveniabile avem partea de calitate premium printr-un magazin online autorizat și partener Microsoft prin programul MĂR, program despre care cu siguranță vom vorbi în articolele viitoare.

Este foarte important să știm de unde cumpărăm produsele recondiționate, ca acestea să fie autorizate și să avem și o garanție, în cazul magazinului pchouse.ro, produsele au o garanție de un an de zile. Produsele afișate pe site de asemenea au o descriere completă, în plus avem pagini în magazin ce ne oferă multe informații cu privire la procesul de recondiționare.

La PCHouse perioada de garanție începe de la un an și variază în funcție de produs și serviciile adiacente alese – calculatoarele sau laptopurile refurbished, prevăzute cu licență beneficiază de o garanție de 2 ani pentru variantele cu Windows 10 Home și 3 ani pentru variantele Windows 10 Pro, aceasta este o nota destul de importanta pentru cine isi doreste cu adevarat un produs premium, mai ieftin, dar si cu garantie.

Merită să cumpărăm produse refurbished?

Cu siguranță merită! Nu uitați să cumpărați dispozitive dintr-o sursă de încredere și să alegeți magazine care oferă asistență post-vânzare și o garanție oferită în țară.