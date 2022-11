De ce Netflix, Disney Plus, HBO Max și alte servicii de streaming devin din ce în ce mai scumpe

Se pare că serviciile de streaming devin din ce în ce mai scumpe. Numai în acest an, Netflix, Hulu, Disney Plus, ESPN Plus și Apple TV Plus au anunțat creșteri de prețuri. Așadar, dacă vrem să rămânem la curent cu cele mai recente seriale și filme, suntem nevoiți să plătim mai mulți bani. Din păcate, această tendință nu pare să se oprească prea curând. Dacă serviciile de streaming doresc să continue să atragă investitori (și automat mai mulți bani), trebuie să înceapă să perceapă mai mult pentru conținutul lor sau să includă publicitate – chiar dacă acest lucru înseamnă că unii telespectatori se vor dezabona din cauza costurilor mai mari.

În 2011, un abonament la Netflix costa doar 7,99 dolari pe lună. Compania a ridicat miza în 2013, introducând abonamentul premium 4K pentru 11,99 dolari pe lună, iar de acolo, a crescut prețurile anual cu cel puțin 1 sau 2 dolari pentru toate planurile.

În 2017, prețurile pentru cele mai scumpe și pentru planurile standard ale Netflix au crescut cu 4 și, respectiv, 2 dolari. Compania a atribuit acest lucru adăugării de conținut nou și caracteristici exclusive.

Creșterile de prețuri ale Netflix sunt departe de a se fi încheiat. Serviciul de streaming a majorat din nou prețurile în 2019, ducând planul premium la 17,99 dolari, planul standard la 15,99 dolari și ridicând pentru prima dată pe cel de bază la 10,99 dolari. Netflix a majorat planurile standard și premium cu încă 2 dolari în 2020 și apoi a crescut din nou prețurile la începutul acestui an.

Așa am ajuns unde suntem acum: Netflix, Hulu și alte servicii de streaming și-au majorat prețurile în acest an. Planul premium costă 19,99 dolari, planul standard este de 15,49 dolari iar abonamentul de bază costă 9,99 dolari.

În timp ce serviciile de streaming investesc din ce în ce mai mulți bani în dezvoltarea conținutului pe care-l servesc utilizatorilor, acestea nu văd un randament la fel de mare în ceea ce privește numărul de abonați noi; majoritatea oamenilor s-au atașat de serviciul (serviciile) de streaming pe care l-au (le-au) ales. Potrivit grupului de analiză a datelor Kantar, 85% dintre locuințele din SUA erau abonate la cel puțin un serviciu de streaming până în decembrie 2021 – o creștere de doar 2% față de anul precedent. Această cifră nu lasă prea mult loc de creștere în industrie în general.

În plus, companii precum Netflix nu obțin venituri din licențierea conținutului lor pentru alte platforme. De exemplu, conținutul original al Netflix poate fi vizionat doar pe site-ul său – ceea ce înseamnă că Netflix plătește pentru drepturile de a găzdui filmele și emisiunile TV ale altor studiouri pe platforma sa. Prin urmare, atunci când compania a anunțat în aprilie că a pierdut abonați pentru prima dată de când a început să funcționeze în urmă cu peste un deceniu, urmată de alte milioane de abonați în lunile următoare, a ajuns acum să implementeze soluții destul de nemulțumitoarea pentru clienți.

Pentru a aduce mai mulți bani și pentru a se menține la zi cu cheltuielile, compania a început să apeleze publicitate. De asemenea, intenționează să oprească partajarea parolelor anul viitor și a stabilit o limită de cheltuieli de 17 miliarde de dolari pentru conținut, care va dura cel puțin până în 2023.

Apple TV Plus se află în aceeași situație dificilă ca și Netflix, din cauza faptului că face bani doar din câștigarea de noi abonați, în loc să obțină licențe pentru conținutul pe care a cheltuit bani pentru a-l produce. Luna trecută, Apple nu numai că a majorat prețurile pentru serviciile sale, dar a inclus și Apple TV Plus invocând drept motiv „o creștere a cheltuielilor legate de licențe”.

De asemenea, Disney mărește prețul Disney Plus de la 7,99 dolari pe lună la 10,99 dolari pe lună începând cu luna decembrie și a crescut deja planul Hulu cu suport pentru reclame de la 6,99 dolari pe lună la un cost mai mic prin gruparea celor trei servicii împreună…

Astfel, multe întreprinderi măresc prețurile din cauza costurilor crescute, dar se pare că și alte servicii urmează exemplul și măresc și ele tarifele. Pe această cale, modul în care operează serviciile de streaming nu mai avantajează pe nimeni. De exemplu, eu personal am plătit un abonament pentru Netflix în fiecare lună, dar acesta a continuat să crească prețul și în ciuda modificării, compania a pus la dispoziție pe platformă numai conținut de calitate scăzută și de prost gust care nu oferă prea multă valoare în schimbul costului impus.

De asemenea, multe companii au mers pe aceeași strategie, oferind oferit la început prețuri de scăzute, pe care le-au majorat ulterior, Disney fiind deosebit de potrivit și el ca exemplu în acest sens. Cu toate acestea, pe măsură ce prețurile continuă să crească, bănuiesc că mulți oameni vor fi de acord cu mine că ce este de ajuns, e de ajuns. Pentru mine a venit deja momentul, mi-am anulat abonamentele și m-am îndreptat spre o variantă mult mai avantajoasă pentru mine pe termen lung, și anume Plex.