De ce nu ar trebui sa stergeti mesajele SPAM

Din cand in cand, indiferent la ce provider avem casuta de email, un email SPAM ajunge in inbox. Simpla reactie de a da delete acelui mesaj este insa o alegere nu tocmai inspirata. In urma unui sondaj, s-a constatat ca aproximativ 50% dintre utilizatori fac aceasta greseala. Asta pentru ca apasarea butonului de stergere nu ajuta prea mult, avand in vedere cantitatea enorma de mesaje nesolicitate si potential periculoase, ce sunt trimise zi de zi de catre spammeri.

Ce-i drept, filtrele SPAM din ziua de astazi sunt foarte avansate, astfel ca un mesaj nesolicitat de la un expeditor necunoscut este cel mai adesea oprit inainte sa fie citit sau deschis. Insa oricat de complexe aceste filtre ar fi, ele se bazeaza tot pe un set de reguli bine definit. Reguli pe care atacatorii le pot deduce, lucru ce-i poate ajuta in eludarea masurilor de protectie.

Astfel, noi reguli/instructiuni trebuie introduse permanent in sistem, pentru a-l mentine la curent cu toate metodele folosite de spammeri. Pentru asta, suportul utilizatorilor este crucial. Folosind butonul de raportare ca SPAM in locul celui de stergere, utilizatorii se asigura ca nu vor mai primi mesaje de la acea adresa de email, dar si ca sistemul devine mai rapid in detectarea acestui tip de mesaje.