De ce nu pot trimite mesaje: Cauze si rezolvari

De ce nu pot trimite mesaje – SMS-ul ramane unul dintre cele mai utilizate servicii oferite de operatorii de telefonie mobila. Mesajele scurte trimise prin intermediul retelei de telefonie mobila incep incet, incet sa ramana in istorie, pentru ca locul lor e luat de aplicatii moderne de Chat cu mesagerie instant.

Insa daca nu ai un telefon smart compatibil cu aplicatiile moderne sau pur si simplu nu vrei sa te complici, SMS-ul ramane de baza. Scrii ce vrei sa transmiti unei persoane din agenda si in cateva secunde mesajul tau e receptionat de destinatar.

Se intampla de multe ori ca mesajele noastre sa nu poata fi trimise spre destinatar. Cauzele pot fi multiple. De pilda, s-ar putea ca numarul de la centrul de mesaje sa nu fie corect sau sa nu existe trecut, setat in telefon. Acel centru de mesaje va monitoriza tot ce inseamna SMS initiat si il va livra catre destinatar. Daca numarul nu exista in setarile telefonului SMS-urile nu au cum sa „circule” intre terminale.

Ca sa setezi si sa verifici existenta numarului de la centrul de mesaje intri in aplicatia de mesagerie preinstalata in telefon, in setarile acesteia, accesibile prin tap pe cele trei puncte verticale dreapta-sus. Acolo cauti centrul de mesaje si campul asociat pentru SIM-ul cu probleme si completezi numerele alocate in functie de fiecare operator in parte.

Alta problema pentru ca clientii Nu pot trimite mesaje SMS este legata de valabilitatea lor. Este iarasi vorba de o setare pe care o gasim tot in meniul aplicatiei de mesagerie preinstalate. Trebuie sa ne asiguram ca valabilitatea este setata pe Maxima pentru a putea trimite SMS-urile in orice fel de scenarii.

Mai nou, in setarile pentru mesaje a aparut si optiuna Tipul Mesajului, unde avem Text sau normal, dar si Chat si mesagerie avansata. E bine sa setam Automat sau pe Text sau Normal daca vrem sa nu avem probleme. Varianta Chat va depinde de conexiunea de date si de congestia retelei, de activarea datelor pe telefonul destinatarului.

In situatia in care clientii Nu pot trimite mesaje SMS de pe telefon un restart ar putea ajuta. Fie restart de telefon, fie restartul aplicatiei de mesagerie. Pentru restartul aplicatiei de mesagerie o cautam in meniul Aplicatii din telefon, dam un tap pe Force Stop si o redeschidem din scurtatura de pe ecranul de stare. Curatam si cache-ul asociat pentru a ne asigura ca nu sunt erori la mijloc.

In alte scenarii, unii clienti Nu pot trimite mesaje pentru ca sunt probleme legate de setarile SMS-urilor in centrala operatorilor. Dupa o discutie la Relatii Clienti vi se vor comunica numerele corecte ale centrului de mesaje si se vor reseta mesajele SMS de pe contul dvs., serviciul asociat acestora. Care sunt numerele centrelor de mesaje in functie de operatorii din Romania: Digi are numarul +40770000050, Orange are numarul 40744946000, Telekom are numarul +40766000510, iar Vodafone are numerele +40722006000, doar pentru Abonamente Ce vrei Tu si Cartele PrePay, +40722004000 pentru orice alt abonament.

Alte situatii in care clientii Nu pot trimite mesaje SMS

Probleme cu SMS-urile apar si atunci cand sunt sarbatori legale si toata lumea trimite enorm de multe mesaje cu felicitari, cu urari. In aceasta situatie nu avem decat sa asteptam sa dispara congestia de pe retea si mesajele vor ajunge la destinatari pana la urma. Va trebui sa reincercam trimiterea sau sa bifam retrimiterea automata in caz de esec pana la livrare. E bine sa avem setata si optiunea de confirmare a trimiterii ca sa ne asiguram ca mesajele noastre au ajuns unde trebuie.

SMS-urile pot sa nu se trimita doar catre un numar din agenda, la restul numerelor serviciul de mesagerie functionand excelent. Atunci e problema la destinatar si nu avem ceva face sau putem sa il contactam telefonic sa ii spunem sa isi verifice telefonul la partea de mesagerie.

Se mai intampla primim acelasi mesaj de zeci de ori, desi el a fost trimis o singura data. Aici e vorba de operatorul de unde s-a trimis mesajul SMS si de persoana care a trimis, a fost o eroare, sau de destinatar, care a incercat de mai multe ori si s-a ajuns la mai multe cereri initiate catre centrul de mesaje, care le proceseaza imediat ce are ocazia si livreaza tot ce poate livra.

Ca o ultima varianta se poate reseta complet aplicatia de SMS prin stergerea datelor si a cache-ului din Aplicatii si se pot reseta setarile de retea. Daca tot nu functioneaza si operatorul nu are probleme incercati alta aplicatie de mesagerie si vedeti daca puteti trimite SMS cu ajutorul ei.