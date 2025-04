De ce sa accesezi doar site-uri cu HTTPS

In era tehnologiei, este extrem de important sa ne protejam datele personale si financiare. Asadar, securitatea este un punct extrem de important in domeniul online.

O buna parte din activitatile noastre de zi cu zi se desfasoara pe internet, asadar cum poti fi sigur ca datele tale sunt protejate atunci cand faci cumparaturi online sau pur si simplu navighezi pe retelele de socializare?

In primul rand, pentru a fi sigur ca faci primul pas pentru a te proteja, trebuie sa accesezi doar site-uri online care folosesc in denumirea adresei „https”.

In acest articol vom vorbi despre ce este HTTPS si cum functioneaza, care sunt riscurile pe care le poti intalni atunci cand navighezi online, cum poti verifica daca un site online este securizat si de ce HTTPS este vital pentru protectia dator personale.

Ce este HTTPS si cum functioneaza?

HTTPS este un protocol pentru o comunicare securizata pe internet. Acesta asigura faptul ca datele transmise intre browserul tau si serverele web raman criptate.

HTTPS vine de la Hypertext Transfer Protocol Secure si este in primul rand o extensie a protocolului HTTP. HTTPS se poate diviza astfel:

HT – vine de la Hypertext si se refera la textul care contine link-uri, permitand utilizatorilor sa navigheze intre paginile web

T – vine de la transfer si indica transferul de date dintre browserul tau si serverele site-ului

P – vine de la Protocol, care reprezinta un set de reguli standarde care definesc modul in care sunt transmise si schimbate datele dintr-o retea.

S – vine de la Secure si practic confirma ca site-ul este sigur

In momentul in care navighezi pe un site HTTPS, browserul tau formeaza o conexiune securizata si criptata intre browser si site-ul web. Aceasta conexiune securizata garanteaza faptul ca nicio alta persoana nu poate vizualiza, modifica sau deturna datele in timpul navigarii online.

Asadar, fara HTTPS, datele tale (parole, detalii de plata) pot fi foarte usor furate.

Riscurile folosirii unui site fara HTTPS

Asa cum ti-ai putut da seama de mai sus, riscurile folosirii unui site fara HTTPS poate avea consecinte destul de grave:

Ti se intercepteaza datele – hackerii pot sa fure datele tale confidentiale si metodele de plata daca nu utilizezi site-uri securizate. De asemenea, poti pierde datele de autentificare de pe un site anume. Cele mai multe site-uri false care sunt concepute special pentru a fura date nu au HTTPS. Fara un certificat SSL (Secure Socket Layer), nu poti verifica daca site-ul este autentic Poti primi virusi – hackerii pot trimite virusi care dispozitivul tau prin intermediul acestor site-uri care nu sunt securizate. Nu descarca niciodata fisiere de pe ele. Ai probleme cu confidentialitatea – fara HTTPS, istoricul tau de navigare poate fi expus, iar furnizorii de internet pot monitoriza activitatea ta

De unde iti dai seama ca site-ul foloseste HTTPS?

Este foarte simplu sa iti dai seama daca un site foloseste HTTPS.

In primul rand, site-urile securizate au un lacatel langa adresa web a site-ului sau pur si simplu exista „https” inainte de URL. Unele browsere avansate precum Google Chrome sau Mozilla Firefox avertizeaza utilizatorii daca un site este nesecurizat.

Pentru a verifica si in alt mod daca un site este securizat, poti da click pe lacatelul de langa adresa web. Acolo poti vedea informatii despre certificatul SSL (Secure Socket Layer), iar daca acesta nu apare, te sfatuiesc sa iesi cat mai repede de pe acel site.

De ce e important HTTPS-ul mai ales pe site-urile care cer date personale?

Asa cum spuneam si putin mai sus, este extrem de important sa accesezi site-uri cu HTTPS atunci cand introduci date personale sau financiare. Asta deoarece fara HTTPS datele cardului tau bancar pot fi furate, iar majoritatea procesatorilor de plati cer obligatoriu HTTPS.

Parolele tranmise prin HTTP pot fi usor interceptate, astfel ca posibilele adrese de e-mail sau conturi de social media pot fi sparte.

Iar pentru jucatorii online, HTTPS-ul este extrem de important. Daca iti plac jocurile de noroc si accesezi cazinouri online din Romania, asigura-te ca platformele online folosesc HTTPS pentru a-ti proteja datele financiare.

Poti vedea o lista cu topul cazinourilor online sigure din Romania la care poti fi sigur ca joci in deplina siguranta si in deplina legalitate.

Concluzie

In concluzie, este esential ca atunci cand navighezi pe internet sa o faci doar pe site-uri online care folosesc HTTPS. Navigarea pe site-uri fara HTTPS aduce riscuri majore: furt de identitate, pierderi financiare sau infectare cu virusi.

Asadar, pentru a te proteja de toate acestea, tine cont de urmatoarele lucruri:

Verifica mereu daca platforma pe care o accesezi are „https” Iesi imediat de pe site-urile care au avertismente de nesecuritate la accesare Foloseste un VPN pentru o protectie suplimentara impotriva furtului de identitate si a furtului de date financiare

In final, HTTPS nu este doar o optiune atunci cand navighezi pe internet. Este un standard necesar pe care orice site care prelucreaza informatii personale trebuie sa-l respecte.