De ce sa tii cont, cand faci lista de cadouri

Se apropie Craciunul si, odata cu acesta, goana dupa cadouri. Gandul de a-i face pe toti fericiti, de la familie pana la rude indepartate, de la colegi pana la prieteni, te face sa uiti, deseori, de portofelul tau. Pentru a evita graba pana in ultimul moment si pentru a nu omite nicio persoana speciala din viata ta, este util sa iti faci o lista cu toti cei care vor primi daruri si tipul acestora.

Descopera, mai departe, cateva sfaturi pentru a intocmi lista perfecta pentru un Craciun, cu adevarat, magic!

Stabileste un buget

Primul pas este sa determini bugetul pe care il ai la dispozitie. Stabilirea unei cifre aproximative iti va permite, de asemenea, sa decizi cat de mult poti cheltui pentru fiecare, evitand, astfel, surprize neplacute in contul tau bancar.

Enumera persoanele care vor primi cadourile

Exista persoane speciale, precum membrii familiei sau prietenii foarte apropiati, care merita o atentie deosebita. Apoi, sunt colegi, prieteni mai indepartati si alte categorii de persoane pentru care este de ajuns doar un mic gest. Dupa ce ai facut lista cu persoanele carora vrei sa le faci daruri, stabileste suma de cheltuit pentru fiecare si trece-o in dreptul numelui.

Decide de unde si cum sa cumperi darurile

Pentru a-i impresiona pe cei dragi ai doua variante. In primul rand, poti face achizitii online, chiar si cu cateva saptamani inainte. Daca vrei sa cumperi in avans, poti gasi oferte excelente online- idei cu adevarat originale, care, probabil, nu se gasesc in magazine (vezi cadouri de Craciun online, pe giftforyou.ro). Achizitiile online trebuie facute in avans, astfel, poti fi sigur de livrarea la timp.

In al doilea rand, daca nu ai timp suficient, poti profita de ultimele zile, cumparand direct din magazine. Desi sunt aglomerate, poti gasi si aici multe oferte din care sa alegi ceva special. Cu ajutorul listei pe ai intocmit-o, iti va fi mult mai usor sa stii spre ce magazin sa te indrepti si ce fel de cadou sa cumperi.

Importanta cutiei de cadou

Majoritatea magazinelor iti ofera, contra cost sau gratuit, posibilitatea de a impacheta cadourile, fiind o idee buna daca nu ai mult timp la dispozitie. Dar, acestea sunt pachete nepersonalizate, deoarece au, adesea, ambalajul cu numele magazinului.

Cel mai bun mod de a-ti arata afectiunea fata de cei dragi este sa le impachetezi chiar tu. Tot ce ai nevoie este putina creativitate si o dupa-amiaza mai libera. O modalitate foarte frumoasa de a ambala darurile este sa cumperi hartie postala, care este destul de rezistenta, si sa o infrumusetezi cu decoratiuni de casa: flori si fructe uscate, crengute, conuri de pin sau castane. Apoi, adauga panglici personalizate cu numele destinatarului: in acest fel, chiar daca este doar un mic gest, vei face o impresie minunata!

Alege ce sa oferi si cui

Este, intotdeauna, dificil sa alegi cadoul potrivit: exista persoane care iti spun clar ce vor sau te fac sa intelegi. Atunci este usor sa te indrepti catre darul potrivit. In alte cazuri, insa, observa, indeaproape, persoana care va primi cadoul, pentru a-i descoperi interesele si pasiunile. Foarte des este suficient sa asculti cu atentie, si vei gasi cadoul perfect.

Si, desi pare mai greu de crezut, exista cadouri care sunt intotdeauna apreciate: carti, ceasuri de mana sau vouchere, perfecte mai ales pentru oricine iubeste cumparaturile. Poti gasi magazinul potrivit pe baza pasiunilor pe care le manifesta.

Domeniile din care sa alegi sunt ample: calatorii, muzica, imbracaminte, accesorii.