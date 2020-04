Numar straturi: 3;

Numar pliuri: 3;

Material: textil;

Usor de utilizat;

Usoara;

Filtre respirabile;

Utilizata impotriva: virusurilor, bacteriilor, fungilor;

Continut pachet: 50 bucati masti de protectie respiratorie.

2. eMAG

Pe eMAG.ro avem tot un set de 50 de bucati de masti de protectie, fara adaos comercial.

Set 50 bucati Masti de protectie de unica folosinta – produs vandut fara adaos comercial

Avand in vedere perioada grea prin care trecem cu totii si pentru ca este un produs de care oricine are nevoie in acest moment, dar care se gaseste foarte greu, am decis sa-l vindem fara adaos comercial. Pretul produsului va fi actualizat saptamanal, lunea si joia, iar eventualele fluctuatii vor depinde de pretul practicat de furnizorii de la care vom procura mastile, precum si de pretul transportului.