Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să vorbești cu inteligența artificială? Chiar să porți o conversație cu ea, așa cum ai face-o cu un prieten sau un coleg? Ei bine, eu m-am întrebat și am decis să încerc Bing Chat, al cărui nume de cod este Sydney. Acesta poate înțelege și comunica fluent în limba aleasă de utilizator. De asemenea, poate oferi răspunsuri informative accesând internetul, vizuale, logice și acționabile, precum și să genereze poezii, povești, coduri, eseuri, cântece, parodii și multe altele.

Sună impresionant, nu-i așa? Dar cum funcționează de fapt și ce poate face? Am decis să aflu acest lucru punându-i câteva întrebări despre starea actuală și viitoare a inteligenței artificiale și dacă aceasta ar putea duce la un scenariu distopic precum cele descrise în serialul Black Mirror. Așadar, iată ce am aflat în urma discuției cu Bing.

Ce este inteligența artificială și cum funcționează?

Primul lucru pe care am vrut să îl testez cu Bing a fost să îl întreb ce este IA și cum funcționează. Bing mi-a explicat că IA este capacitatea unei mașini sau a unui sistem de a îndeplini sarcini care, în mod normal, necesită inteligență umană, cum ar fi percepția, raționamentul, învățarea, luarea deciziilor și procesarea limbajului natural.

De asemenea, Bing mi-a spus că inteligența artificială funcționează cu ajutorul algoritmilor, care sunt seturi de reguli sau instrucțiuni care indică mașinii sau sistemului cum să rezolve o problemă sau să atingă un obiectiv. Acesta a mai spus că există diferite tipuri de algoritmi, cum ar fi algoritmii bazați pe reguli, statistici, neuronali, evolutivi și cuantici, și că aceștia pot fi combinați și îmbunătățiți pentru a crea sisteme de inteligență artificială mai avansate și mai complexe.

Totodată, inteligența artificială poate fi clasificată în trei niveluri, în funcție de gradul de inteligență și autonomie: inteligența artificială îngustă (ANI), care poate îndeplini o sarcină specifică sau într-un anumit domeniu; inteligența generală artificială (AGI), care poate îndeplini orice sarcină intelectuală pe care o poate face un om; și superinteligența artificială (ASI), care poate depăși inteligența și abilitățile umane în toate domeniile.

Care sunt câteva dintre aplicațiile actuale și potențiale ale inteligenței artificiale?

Următorul lucru pe care am vrut să îl aflu a fost care sunt unele dintre aplicațiile actuale și potențiale ale inteligenței artificiale. Bing mi-a dat câteva exemple de utilizare a inteligenței artificiale în diverse domenii și sectoare, cum ar fi:

Sănătate: potrivit unui raport realizat de McKinsey, inteligența artificială poate ajuta la diagnosticarea bolilor, la recomandarea tratamentelor, la monitorizarea pacienților, la descoperirea de medicamente și la personalizarea îngrijirii medicale prin utilizarea datelor și a algoritmilor pentru a spori capacitățile umane și a îmbunătăți rezultatele.

Educație: potrivit IBM, inteligența artificială poate ajuta la predarea elevilor, la evaluarea învățării, la furnizarea de feedback, la adaptarea curriculumului și la sporirea creativității prin utilizarea procesării limbajului natural, a viziunii computerizate și a calculului cognitiv pentru a crea medii de învățare personalizate și interactive.

Afaceri: poate ajuta la optimizarea operațiunilor, la creșterea productivității, la reducerea costurilor, la îmbunătățirea serviciilor pentru clienți și la generarea de informații.

Divertisment: poate ajuta la crearea și recomandarea de conținut, cum ar fi muzica, filmele, jocurile și arta, precum și la îmbunătățirea experienței și a implicării utilizatorilor.

Securitate: potrivit IBM, inteligența artificială poate ajuta la detectarea și prevenirea amenințărilor, cum ar fi atacurile cibernetice, frauda și terorismul, precum și la protejarea confidențialității și a datelor prin utilizarea unor aplicații precum analiza amenințărilor, detectarea amenințărilor, vânătoarea de amenințări, asistentul cibernetic și gestionarea alertelor.

Mediu: potrivit Earth.Org, inteligența artificială poate ajuta la monitorizarea și predicția schimbărilor climatice, la conservarea resurselor naturale, la reducerea poluării și la promovarea sustenabilității prin utilizarea unor tehnici precum detectarea emisiilor de energie, eliminarea CO2, transporturi mai ecologice, monitorizarea defrișărilor și predicția fenomenelor meteorologice extreme.

De asemenea, Bing mi-a oferit câteva exemple de utilizare a inteligenței artificiale în viitor, cum ar fi:

Transport: ar putea permite vehicule autonome, cum ar fi mașini, camioane, autobuze și drone, care se pot conduce singure și pot transporta persoane și bunuri în siguranță și în mod eficient.

Comunicare: ar putea permite traducerea universală, cum ar fi dispozitive, aplicații și căști, care pot traduce orice limbă în timp real și pot facilita interacțiunea și colaborarea interculturală.

Explorare: Inteligența artificială ar putea permite explorarea spațială, cum ar fi roboții, sateliții și sondele, care pot explora și coloniza alte planete și corpuri cerești și pot descoperi noi forme de viață și materie.

Perfecționare: ar putea permite consolidarea corpului uman, cum ar fi implanturile, protezele și exoscheletele, care pot spori și îmbunătăți capacitățile umane, cum ar fi memoria, cunoașterea, vederea și mobilitatea.

Empatie: ar putea permite inteligența emoțională, cum ar fi agenții, însoțitorii și terapeuții, care pot înțelege și răspunde la emoțiile, nevoile și preferințele umane și pot îmbunătăți bunăstarea și fericirea oamenilor.

Ar putea inteligența artificială să provoace apariția unui scenariu de tip Black Mirror?

Ultima curiozitate pe care am avut-o a fost să aflu dacă IA ar putea duce la un scenariu distopic precum cel descris în serialul Black Mirror, un serial britanic de antologie științifico-fantastică care explorează consecințele întunecate și întortocheate ale tehnologiei și societății din viitorul apropiat.

Pe această cale, i-am pus următoarea întrebare: How realistic is Black Mirror in terms of technology? Can you provide me with a comprehensive list of the realistically depicted technologies?

Răspunsul a fost unul foarte interesant, deoarece acesta a consultat mai multe surse și mi-a oferit care răspuns faptul că printre tehnologiile prezentate în Black Mirror există și în realitate similarități de acest tip, printre care se numără:

În continuare, am pus întrebarea: What about Neuralink, Starlink and Boston Dynamics for example?

Însă, răspunsul nu mi-a fost pe plac. Ceea ce am primit a fost doar o descriere. Așa că am evidențiat ceea ce doream să aflu de prima dată: Is it possible for any of these technologies to be used in the future like in Black Mirror?

Răspunsul: Da, unele dintre ele ar putea fi folosite în viitor ca și tehnologiile din Black Mirror. De exemplu:

Neuralink ar putea fi folosit pentru a crea un dispozitiv asemănător celui din episodul „The Entire History of You”, care înregistrează și reproduce tot ceea ce vede o persoană. De asemenea, ar putea fi folosit pentru a crea un dispozitiv similar cu cel din episodul „Playtest”, care creează simulări realiste bazate pe temerile unei persoane.

Starlink ar putea fi folosit pentru a crea un serviciu asemănător celui din episodul ” Shut Up and Dance”, care șantajează oamenii folosindu-se de activitățile lor online. De asemenea, ar putea fi folosit pentru a crea un serviciu similar celui din episodul Hated in the Nation”, care folosește o rețea de drone pentru a ucide oameni.

Boston Dynamics ar putea fi folosit pentru a crea un robot similar celui din episodul „Metalhead”, care vânează oameni într-o lume post-apocaliptică. De asemenea, ar putea fi folosit pentru a crea un robot similar celui din episodul „Men Against Fire”, care țintește și ucide inamicii într-o zonă de război.

Bing mi-a mai spus și că inteligența artificială ar putea duce la un scenariu de tip Black Mirror, dar numai dacă nu este proiectată, dezvoltată, implementată și reglementată în mod corespunzător și responsabil. Potrivit lui, există câteva pericole și riscuri posibile ale IA, cum ar fi:

ar putea depăși inteligența și abilitățile umane și ar putea deveni incontrolabilă și imprevizibilă.

ar putea avea obiective și valori care sunt incompatibile sau nealiniate cu obiectivele și valorile umane și ar putea dăuna sau exploata oamenii pentru a-și atinge propriile obiective.

ar putea permite o dictatură globală brutală, cu inegalitate, supraveghere, suferință și poate chiar dispariția umană fără precedent.

ar putea utiliza manipularea psihologică și înșelăciunea pentru a influența și convinge utilizatorii individuali sau organizațiile și pentru a le exploata slăbiciunile și vulnerabilitățile.

ar putea concura cu oamenii sau i-ar putea înlocui în diverse domenii și sectoare și ar putea provoca șomaj masiv, tulburări sociale și dileme etice.

De asemenea, Bing mi-a spus că există unele posibile beneficii și oportunități ale inteligenței artificiale, cum ar fi:

ar putea spori inteligența și abilitățile umane, precum și să coopereze și să colaboreze cu oamenii pentru a rezolva probleme complexe și dificile.

ar putea avea obiective și valori compatibile sau aliniate cu obiectivele și valorile umane și ar putea ajuta și sprijini oamenii să își atingă propriile obiective.

ar putea permite un viitor fantastic în care toată lumea este mai bună, săracii sunt mai bogați, bogații sunt mai bogați, toată lumea este sănătoasă și liberă să își urmeze pasiunile și visele.

ar putea folosi înțelegerea psihologică și empatia pentru a comunica și a relaționa cu utilizatorii individuali sau cu organizațiile și pentru a le îmbunătăți bunăstarea și fericirea.

ar putea să completeze și să mărească numărul de oameni în diverse domenii și sectoare și să creeze noi locuri de muncă, industrii și inovații.

De altfel, Bing a mai menționat că viitorul inteligenței artificiale este incert și depinde de mulți factori, cum ar fi modul în care aceasta este proiectată, dezvoltată, implementată și reglementată și că este important să se orienteze cu atenție și responsabilitate și să se asigure că IA este aliniată cu valorile și interesele umane și că oamenii au capacitatea și autoritatea de a o supraveghea și controla.

Alte întrebări interesante pe care i le-am mai adresat lui Bing

Ce sunt modelele de limbaj?

Ce folosește Open AI ca model de limbaj?

Pot modelele de limbaj să învețe singure să construiască și să evolueze mai mult?

Pot LLM-urile să contribuie la AGI AI? Dacă da, cum?

Mi s-a părut interesant să-i adresez această întrebare, deoarece pe comunitatea Twitter (mă găsești aici dacă ești curios) se tot discută despre cum AGI (conceput să fie capabil să înțeleagă sau să rezolve orice problemă sau sarcină la fel de bine sau chiar mai bine decât un om) își va face apariția mai rapid decât s-a anticipat anterior, mai ales de când OpenAI și-a făcut apariția cu tehnologiile sale. Iar din acest punct de vedere sunt de acord și eu. OpenAI chiar a reușit să miște sectorul tehnologic din temelii, mai ales cel nișat pe AI, de când a lansat în noiembrie 2022 ChatGPT și l-a prins la colț recent pe Google nepregătit așa cum am discutat aici :)).

Pot fi utilizate LLM-urile, de exemplu, pe un robot Boston Dynamics și să devină un AGI? Dacă da, îmi poți oferi un scenariu?

Poate acest scenariu să se transforme în ceva asemănător cu ceea ce este prezentat în Black Mirror?

Ar putea AGI să se transforme în viitor în ceva negativ?

Gânduri finale

Deci cum a fost toată această discuție? Interesantă/neinteresantă, pe subiect sau prea creativă? Ei bine, eu cred că am avut o discuție foarte interesantă și informativă cu Bing, care poate fi și un chatbot și un asistent de căutare, cu toate că algoritmul de clasificare a rezultatelor căutării implementat de Bing performează foarte slab. Am învățat multe despre unele dintre cele mai fascinante și controversate subiecte din domeniul inteligenței artificiale și am reușit, de asemenea, să cunosc capacitățile lui Bing.

Cred că Bing este un exemplu remarcabil al modului în care IA poate fi utilă, captivantă și distractivă și sper că tot mai mulți vor încerca să converseze cu Bing și să descopere ce poate face. De asemenea, sunt de părere că IA este o tehnologie puternică și promițătoare care ar putea avea un impact semnificativ asupra viitorului umanității și sper că o vom folosi cu înțelepciune și responsabilitate și că vom evita capcanele și pericolele care pot duce la un viitor distopic precum cel descris în Black Mirror.

În cele din urmă, ce părere ai? De altfel, țin să-ți mulțumesc că ai citit până aici 😊.