Dead to Me: serialul Netflix va beneficia de un sezon cu numarul 3

Avem o veste buna si o veste proasta pentru fanii serialului Dead to Me. Serialul in care joaca Christina Applegate si Linda Cardellini revine cu sezonul 3. Insa va fi si ultimul sezon.

Toate lucrurile bune au un sfarsit si Netflix pare sa fi inteles foarte bine acest lucru. In timp ce sezonul 2 este disponibil incepand cu data de 8 mai, fanii au fost nevoiti sa astepte luna iulie pentru a cunoaste soarta serialului lor preferat. Vestea este una buna deoarece platforma a decis sa ii ofere un sezon cu numarul 3 insa va fi vorba despre ultimul. Drept urmare, povestea lui Jen si Judy se va incheia.

Ce se va intampla cu Jen? Sezonul 2 s-a incheiat in suspans, lasandu-ne sa ne imaginam soarta si viitorul lui Jen. In ultima scena, o masina condusa de Ben in stare de ebrietate s-a izbit de SUV-ul lui Jen si Judy. Si Ben si Judy au reusit sa supravietuiasca in urma acestui impact insa nimeni nu stie ce s-a intamplat cu Jen…si, din fericire, fanii serialului vor avea ocazia sa descopere acest lucru in sezonul 3.

Pentru a urmari sezonul 3 al serialului Dead to Me fanii vor mai trebui sa aiba putina rabdare doarece filmarile vor incepe abia cand situatia sanitara va permite acest lucru.