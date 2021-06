Decodare telefon din retea: Tutorial

Decodare telefon din retea – Pe piata sunt doua tipuri de terminale mobile: codate si decodate. Cele codate au anumite restrictii aplicate de catre un operator pentru a nu putea utiliza SIM-uri din alte retele. Cu alte cuvinte, daca iti vei cumpara un telefon codat vei putea sa folosesti doar un SIM de la respectivul operator pentru a putea initia apeluri si a avea acces la toate serviciile de telefonie mobila.

De cealalta parte, telefoanele decodate pot fi gasite in oferta operatorilor de telefonie mobila si a partenerilor, acestea fiind insa lipsite de restrictii. Poti sa le folosesti cu orice fel de cartela de la orice fel de operator de telefonie mobila din tara. Telefoanele decodate sunt insa ceva mai scumpe, chiar si la abonamente, asa ca de multe ori varianta unui telefon codat este cea mai accesibila.

Codarea telefoanelor se realizeaza inca din faza de productie, moment in care se adauga un cod special in software. Decodarile se pot realiza doar de catre operatorul care a codat initial telefonul sau de firme specializate gsm ori cu softuri pentru decodare telefoane generale.

Cum iti dai seama insa daca telefonul e codat? Introduci un SIM in el de la alt operator si daca acesta e invalid sau nu poti accesa serviciile si apar erori e clar ca acel terminal a fost codat si doar o cartela SIM de la respectivul operator il va face sa functioneze corect.

Procesul de Decodare telefon nu e foarte complicat daca se realizeaza la operatorul de telefonie mobila. Sunt implicate si costuri oricum, chiar daca acesta va fi realizat de o firma terta sau cu ajutorul unui soft special pentru decodari.

Pentru decodarea la operator va trebui sa ai numarul de telefon, numele complet, numele de user, daca ai si cont on-line. Mai e nevoie de IMEI-ul telefonului-il afli tastand *#06# si tasta de apel, parola folosita pentru setarea telefonului. Nu ai voie si nu iti e permit sa vii la decodare cu telefoane pierdute, furate, gasite si care nu iti apartin. Vei prezenta si acte doveditoare ale achizitiei telefonului si ale contractului cu operatorul respectiv. Va dura cateva zile pana cand telefonul va fi decodat, asa ca trebuie sa te inarmezi cu rabdare.

Alta varianta pentru o Decodare telefon rapida ar fi cumpararea unor coduri de deblocare de pe site-uri de incredere. Se realizeaza plata pentru codul respectiv, se primeste codul si se urmeaza secventa de introducere furnizata de site-ul respectiv. Se da un restart la telefon si terminalul ar trebui sa fie decodat. E o metoda putin riscanta, dar functioneaza de fiecare data daca alegeti site-uri serioase si cu experienta in decodari. In acest caz avem nevoie de un telefon cu Root obtinut in prealabil pentru a putea sa introducem codurile respective.

La un telefon codat intr-o alta tara doar intr-un service se va putea realiza o Decodare telefon, si asta pentru ca orice cartela nationala am pune in el nu va fi „vazuta”. In service se intervine asupra hardware-ului si pe partea de software cu instrumente speciale pentru decodari profesioniste. Ai avantajul ca se decodeaza imediat si ca vei putea pune in telefon orice cartela SIM doresti de pe teritoriul Romaniei.

Cum se poate face o Decodare telefon la Vodafone sau Orange?

Cand ai un telefon cumparat de la Vodafone si codat il poti decoda tot la ei decodarea e simpla. Daca ai abonament activ si esti in perioada contractuala platesti aprox. 50 euro cu TVA inclus si primesti codul de deblocare si secventa care trebuie folosita pentru decodare pe loc. Sau poti trimite telefonul in service autorizat apartinand Vodafone pentru decodare profesionista. La abonamente care nu mai sunt in perioada contractuala sau mai mici de 12 luni decodarile se fac tot in service sau prin cod de deblocare, pretul fiind insa de aprox. 10 euro cu TVA inclus.

In conditiile in care telefonul de decodat este cumparat de la firma in regim „la liber” fara abonamente Vodafone decodarile sunt gratuite. La fel se intampla si la cartelele PrePay si telefoanele care au cartela preplatita, la telefoanele in rate, la rezilieri inainte de termen sau in orice perioada am dori sa le facem. Procesul de decodare Vodafone dureaza 15 zile si se depune in prealabil o cerere scrisa intr-o reprezentanta.

La Orange e gratuita decodarea daca nu esti in contract sau daca nu ai luat telefoane cu reduceri. Cand avem telefoane cu reduceri, abonamente si telefoane luate prin programe de fidelizare platim pentru decodari 410 lei cu TVA inclus. La expirarea perioadei contractuale platim doar 51.82 lei cu TVA inclus pentru decodari telefoane de la Orange.

Telekom Romania si Digi Romania ofera telefoane decodate deja, deci nu e cazul sa le decodam. La Digi doar telefoanele vechi erau codate, din oferte expirate de multa vreme. Decodarea lor pe vremuri se realiza doar daca activam si Roaming, asta pentru ca aveam o codare mai complicata in reteaua Digi.