Decodare telefon Orange: Tutorial

Telefoanele codate erau in urma cu cativa ani un „standard” la toti operatorii de telefonie mobila din tara. Prea putine firme le ofereau necodate si asta pentru ca erau interesate sa folosesti SIM-uri si servicii de la firma de la care cumperi telefoanele. Intre timp lucrurile au mai evoluat, se ofera si telefoane decodate, de exemplu la Digi Romania sau la Telekom Romania.

Pentru clientii Orange care au telefoane mai vechi sau mai noi, codate, lucrurile sunt destul de simple in privinta decodarii. O solutie pentru o Decodare Orange ar fi sa mergi intr-un service gsm si sa soliciti acest lucru. Doar acolo gasesti specialisti si instrumente si echipamente moderne care pot decoda aproape orice model modern de telefon smart ca sa functioneze pe orice retea nationala. Si tot acolo mergi daca ai telefon codat in alta tara si vrei sa il folosesti in Romania.

Poti incerca o Decodare Orange si cu ajutorul aplicatiilor cu plata disponibile on-line sau cu diverse coduri platite de la site-uri populare din zona decodarilor. Dar aceste solutii nu sunt 100% sigure si iti asumi de la inceput niste riscuri destul de mari.

Cea mai simpla modalitate de decodare a telefoanelor vandute de Orange este apelarea la operatorul de telefonie mobila de la care au fost luate. Stii ca ai o Decodare Orange profesionista, sigura, nu vei avea probleme nici cu legislatia in vigoare si poti sa decodezi oricat de multe telefoane Orange doresti.

E bine de stiu ca la Orange se asigura decodarea terminalelor pe parcursul garantiei produselor cumparate de la operatorul de telefonie mobila, dar si dupa terminarea garantiei, daca este posibil din punct de vedere tehnic. Important de retinut ca se pot debloca de retea doar terminalele vandute de Orange Romania si nu cele de la alti operatori.

Decodarile sunt gratuite pentru dispozitive cumparate la preturile de raft, fara contracte, fara nicio reducere promotionala. Platesti 410 lei TVA inclus cand ai telefon la promotie, abonament nou si abonament prelungit sau cand esti inca in timpul contractului. Va costa doar 51.82 lei cu TVA inclus decodarea in momentul in care terminalul a fost achizitionat fie la pret special, fie a expirat perioada legala contractuala convenita la cumpararea abonamentului. Acum ca am aflat toate conditiile decodarii Orange haideti sa vedem cum o putem solicita si realiza in practica.

Pasii necesari pentru o Decodare Orange cu ajutorul Orange Romania

Mai intai trebuie sa va creati un cont pe site-ul Orange, cu parola si user. Apoi va logati in cont, mergeti la Contul meu, meniul din stanga, selectati Service telefoane, si apoi decodare telefon. Vi se va cere IMEI-ul telefonului. Il gasiti fie pe cutia telefonului, fie prin tastarea secventei *#06# sau prin accesarea meniului About al telefonului la detalii despre telefon.

Dupa ce avem IMEI-ul corect il introducem in campul special de completat de pe site si va aparea instant si costul decodarii, telefonul pe care il detineti. Imediat ce am introdus si validat si IMEI-ul vom primi un mesaj cu modalitatea de deblocare aplicata pe IMEI-ul furnizat. Codul de deblocare e generat automat dupa ce se va fi finalizat si plata.

Respectivul cod se introduce dupa ce a fost folosita o cartela SIM de la alt operator. In acest moment avem telefonul Orange decodat si il putem folosi in orice retea, cu orice SIM national.

Daca nu te descurci singur on-line mergi in orice Orange Shop sau reprezentanta si cere o decodare a telefonului codat Orange. La telefoanele care nu permit decodarea cu un cod de decodare vom putea sa facem decodarile doar in Orange Service sau in Orange Shop. Dureaza 15 zile lucratoare decodarea din momentul in care clientul solicita acest lucru.