După Demon Slayer: The Infinite Train , filmul lansat în cursul anului 2020, o continuare a primului sezon din Kimetsu no Yaiba, Tanjiro, Inosuke și Zenitsu își urmează propriul drum al eroului. Deși funcționează ca o echipă, fiecare are obiective specifice, motive particulare în legătură cu demonii. Pe lângă personalități, această polifonie a intereselor face ca narațiunea să ofere diferite opțiuni atunci când urmaresi un personaj sau altul, dacă nu pe toate. Acea esență se menține în timpul celui de-al doilea sezon.

După cum este obiceiul, protagoniștii poveștii găsesc pe parcursul fiecărei secțiuni adaptate formatului anime un fel de naș, un mentor care îi însoțește oriunde trebuie să meargă. În acest caz, acest rol este acoperit de Tengen Uzui. El, împreună cu Tanjiro, Inosuke și Zenitsu, decid să meargă în Cartierul Roșu pentru a găsi informații despre cele trei soții ale lui Tengen, care fuseseră trimise în misiune și nu s-au întors.

ADVERTISEMENT

Pe măsură ce se apropie, eroii poveștii se apropie și de principala amenințare din zonă: o lună mai înaltă care se hrănește din când în când cu tinerele din Cartierul Roșu. Intriga, în esență, este rezumată în încercarea acestor personaje de a salva oamenii locului și de a-i învinge pe Daki. Deși această poveste este încă în dezvoltare, după șapte episoade este posibil să tragem câteva concluzii despre cel de-al doilea sezon al Demon Slayer.

ADVERTISEMENT

Kimetsu no Yaiba: Consolidarea poveștii

În timpul primului sezon și al filmului care i-a dat continuitate, personajul lui Tanjiro servește drept personaj pentru a spune diferite povești. Pe măsură ce acest personaj crește, la fel și poveștile paralele cu el. Deoarece evoluția sa pare a fi mai lungă, trecem în revistă un alt personaj cheie din poveste.

Nezuko: Secretele părții întunecate

Deși este un personaj care uneori funcționează ca wild card, mai ales în timpul luptei, trebuie amintit că Nezuko este unul dintre motivele principale ale lui Tanjiro. Lupta lui, pe lângă faptul că se bazează pe înfrângerea demonilor, are ca scop și vindecarea surorii sale. Între timp, puterile ei cresc fără o explicație clară, în timp ce fata își amintește încă detaliile de acasă.

Evoluția acestui personaj, sezon după sezon mai capabil, este esențială în dezvoltarea intrigii datorită implicațiilor sale în raport cu viitorul. Într-un război în care oamenii luptă împotriva demonilor, a avea abilitățile unui demon în primul rând nu este un detaliu minor. Muzan Kibutsuji are un interes deosebit ca Nezuko să nu mai fie în limbul în care se află, pentru a o converti definitiv. Acest lucru se înțelege din comentariul pe care l-a făcut lui Daki, încredințând-o ca misiune. Rămâne de văzut cum se modifică acest fir al istoriei.

Narațiunea Kimetsu no Yaiba

Un lucru care se ciocnește uneori când vine vorba de adaptarea manga este ritmul narațiunii. Deoarece sunt formate diferite, este normal ca unul și celălalt să nu funcționeze ca oglinzi unul pentru celălalt. Este o dezbatere deschisă în cazul Attack on Titan cu ciocnirea constantă între dacă povestea este lentă sau nu, cu zvonul despre un film în viitor care să dea închiderea finală poveștii.

În cazul lui Demon Slayer, povestea progresează într-un ritm logic, oferind spațiu pentru a explica ceea ce este necesar, a cultiva intrigi secundare (care le influențează ulterior pe altele principale) și oferă o experiență distractivă pentru spectator. Este complex să găsești lacune în ceea ce privește ceea ce povestea vrea să spună și felul în care o face. Cel puțin până la episodul numărul șapte din sezonul doi, aceasta nu este o problemă ci dimpotrivă, o realizare care contribuie la vizionare.

Adaptarea grafică a lui Demon Slayer

Este posibil ca Kimetsu no Yaiba să fie cel mai plăcut anime de urmărit astăzi? Ufotable, așa cum a făcut-o în timpul primului sezon și Demon Slayer: Infinity Train , continuă să ofere o adaptare de primă clasă. Pus la comparație cu Attack on Titans , despre care se pune sub semnul întrebării dezvoltarea unor secvențe de luptă, în acest anime nu există o dezbatere majoră cu privire la desenul și dezvoltarea CGI-ului. Totul pare integrat, împreună cu o atenție colorată la detalii pentru a contribui la narațiune.

De aceea personaje precum Tengen, cu abilități și resurse multiple, precum și o înfățișare destul de frapantă, il caracterizeaza O experiență similară se întâmplă cu fiecare persoană. Culoarea și desenul sunt legate de a spune dintr-o perspectivă vizuală, ele sunt mai mult decât un mijloc pentru un scop.

Deși între acțiune și detaliile de umor ale diferitelor personaje poate fi trecută cu vederea, managementul culorilor din Demon Slayer este una dintre cheile acestuia. Acea paletă intensă și diversă contribuie la generarea unui mediu mult mai tineresc și plin de speranță, lucru din care nu le lipsește Tanjiro, Inosuke și Zenitsu . Acea relație dintre adaptarea corectă, utilizarea resurselor pentru a o consolida și gestionarea culorii, face ca acest anime să continue să fie o experiență vizuală de mare valoare.