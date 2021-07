Deranjamente Eon: Contact si sesizari

Deranjamente Eon – Odata cu liberalizarea preturilor la gaze naturale si electricitate clientii au putut sa isi aleaga ofertele de abonamente disponibile la mai multi furnizori. Unul dintre furnizorii de top care ofera gaze naturale si electricitate la preturi concurentiale este si E.ON. E.ON SE este in prezent o companie energetica germana, deja prezenta in tari Europene, cu servicii de calitate si preturi adaptate nevoilor clientilor sai.

Reprezentanta EON in Romania a fost creata in 2000, dupa restructurarea Romgaz si Distrigaz Nord S.A. Inca de la infiintare E.ON Romania a incercat sa le ofere clientilor oferte cat mai bune si sa asigure servicii livrate la cele mai inalte standarde de calitate. Numai ca nu s-a reusit de fiecare data si au tot aparut reclamatii si plangeri de la clienti nemultumiti. Cele mai multe sunt, ca si la alte companii, legate de furnizarea energiei electrice si de tot ce tine de contractele legate de acest produs.

De ce putem ajunge sa apelam la Deranjamente Eon?

Putem ramane fara curent in zona noastra, apar pene de curent grave, avarii si toate ne afecteaza direct pentru ca depindem de energia electrica furnizata de E.ON in zonele unde acesta este prezent. Singura solutie ca sa semnalam problema si reprezentantilor E.ON ramane sesizarea unor Deranjamente Eon in cel mai scurt timp posibil. Ne gandim la o sesizare adresata departamentului Deranjamente Eon si atunci cand suntem doar noi afectati, doar apartamentul, locuinta noastra sau intreg blocul, toata scara toata zona de locuinte. Astfel de sesizari sunt obligatorii daca vrem sa nu deterioram echipamentul electrocasnic sau electronic din locuinta si pentru a preveni si alte caderi de tensiune si de curent din viitor.

Alte sesizari le putem face si atunci cand vrem despagubiri juste pentru problemele grave pe care le-am avut din cauza caderilor de tensiune si a lipsei curentului electric, din cauza socurilor electrice. Compania trebuie sa ne despagubeasca daca ni s-au stricat aparatele si daca am avut si alte probleme grave de pe urma caderilor de tensiune din zona.

Dar si daca vrem lamuriri despre facturi si detalii despre costurile din factura sau alte informatii legate de contul nostru putem apela la consultantii E.ON. Pentru lamuriri punctuale legate de facturi putem sa avem un cont on-line de unde sa vedem toate datele importante si facturile in .pdf, daca avem si factura on-line activa.

Cea mai simpla metoda prin care semnalizam Deranjamente Eon este apelul la 0800800366, 0800800900 sau la numarul de telefon 0265200366, ultimul numar are tarif normal, primele doua fiind gratuite. Daca avem de reclamat Deranjamente Eon si urgente sunam la 0800800929 oricand, 24 de ore din 24, pentru energie electrica. Daca sunt urgente legate de gaze naturale apelam la 0800 800 928 din orice retele, dar si la 0265 200 928 pentru gaze naturale, dar cu tarif local Telekom si normal din alte retele.

Alta metoda ar fi trimiterea unui e-mail la serviciiclienti @ eon-romania.ro sau suport.myline@eon-romania.ro daca apar probleme si cu portalul celor de la E.ON.

In oricare dintre situatiile enumerate mai sus vom lua legatura cu un operator, ni se va raspunde rapid la telefon, pe e-mail sau on-line, prin formulare de contact va mai dura pana primim un raspuns. In functie de raspunsurile primite putem sesiza si OPC sau ANP daca furnizorul de energie electrica si gaze refuza sa rezolve problemele sau le rezolva doar partial.

Cele mai multe sesizari primite legate de deranjamente se solutioneaza in doar cateva ore daca e vorba de avarii si pene mai grave de curent sau imediat ce o echipa ajunge in zona afectata.