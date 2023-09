Descoperă Cele Mai Așteptate Jocuri ale Lunii Octombrie 2023!

Lumea jocurilor video este într-o continuă evoluție, iar pasionații de gaming așteaptă cu nerăbdare lansările lunii octombrie 2023. Cu o varietate impresionantă de titluri care promit să ofere experiențe inedite, octombrie se anunță a fi o lună plină de surprize pentru comunitatea de gameri.

Unul dintre cele mai așteptate jocuri ale lunii este, fără îndoială, Assassin’s Creed Mirage. Acesta ne va transporta în inima secolului al IX-lea, în Bağdat, și va fi disponibil începând cu 5 octombrie pentru PC, PS 4, PS 5, Xbox One și Xbox Series X / S.

Dar octombrie nu se oprește aici. Iată o listă cu unele dintre cele mai notabile lansări:

Forza Motorsport – o nouă experiență pentru iubitorii de jocuri de curse.

Marvel's Spider-Man 2 – exclusiv pentru PS 5, promite să continue povestea iconică a omului-păianjen.

Cities: Skylines 2 – pentru cei care iubesc simulatoarele de construcție și management urban.

Alan Wake 2 și Ghostrunner 2 – continuări ale unor titluri deja consacrate în lumea gamingului.

Numele Jocului Platforme Data Total War: Pharaoh PC Nu este specificat Disgaea 7 PC, Switch, PS 4, PS 5 3 octombrie Warhammer 40,000: Darktide Xbox Series X / S 4 octombrie Assassin’s Creed Mirage PC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S 5 octombrie Detective Pikachu Returns Switch 6 octombrie Wild Card Football PC, PS, Xbox, Switch 10 octombrie Forza Motorsport PC, Xbox 10 octombrie Lords of the Fallen PC, PS 5, Xbox Series X/S 13 octombrie Sonic Superstars PC, PS 4, PS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S 17 octombrie Endless Dungeon PC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch 19 octombrie Marvel’s Spider-Man 2 PS 5 20 octombrie Super Mario Bros. Wonder Switch 20 octombrie The Lord of the Rings: Return to Moria PC, PS 5 24 octombrie Cities: Skylines 2 PC, PS 5, Xbox Series X / S 24 octombrie Just Dance 2024 Switch, PS5, Xbox Series X / S 23 octombrie Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 PC, PS 5, Xbox Series X / S, Switch 24 octombrie Ghostrunner 2 PC, PS 5, Xbox Series X / S 26 octombrie Mineko’s Night Market PS 4, PS 5, Xbox One 26 octombrie Alan Wake 2 PC, PS 5, Xbox Series X / S 27 octombrie Cele Mai Așteptate Jocuri ale Lunii Octombrie 2023

În încheiere, ne întrebăm: Care dintre aceste jocuri vă stârnește cel mai mult interesul? Care credeți că va fi cel mai bine primit de comunitate? Și nu în ultimul rând, ce așteptări aveți de la lansările lunii octombrie 2023?