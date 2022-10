„Desert Rose”, melodia care te va insoti pe tot parcursul unui last minute in Egipt!

Una dintre cele mai faimoase hit-uri de la Sting este „Desert Rose”. Fiecare acord din aceasta piesa te poarta intr-un taram indepartat. Este suficient sa inchizi ochii si vei simti ca esti in desert, inconjurat de dune de nisip, cactusi, piramide si camile.

Insa stii care este cea mai buna metoda de a descoperi semnificatiile din spatele unui cantec pe care intregul mapamond stie sa il fredoneze? Rezerva un last minute Egipt si experimenteaza pe propria piele senzatiile descrise de Sting in „Desert Rose”!

Cum gasesti cele mai bune oferte pentru o vacanta in Egipt?

Egiptul este o tara minunata, pe care oricine ar trebui sa o viziteze macar o data in viata. Desi se afla pe alt continent, drumul pana acolo este rapid si accesibil. De altfel, daca alegi sa rezervi un last minute in Egipt, vei avea acces la cele mai bune oferte, in care este inclusa cazarea la resorturi de lux si hoteluri de 4 sau 5 stele, totul pentru un pret extrem de avantajos!

Tot ce trebuie sa faci este sa accesezi platforma online a agentiei Komsi Travel si sa explorezi oferta diversa de pachete turistice. Retine faptul ca Egiptul se bucura de o clima blanda, ceea ce iti permite sa descoperi Tara Faraonilor chiar si in lunile de toamna sau iarna. Din acest motiv, numeroase persoane aleg sa mearga de revelion in Egipt, pentru a petrece in mare stil trecerea dintre ani, alaturi de cei dragi.

Ce ti-a pregatit Tara Faraonilor?

Este aproape imposibil sa ajungi in Egipt si sa nu fredonezi „Desert Rose”. Mai ales cand optezi pentru o excursie in desert cu ATV-ul ori daca alegi sa te plimbi pe camile. Alta varianta populara este reprezentata de petrecerea unei nopti intr-un sat de beduini, situat in inima desertului. Aici vei putea asculta povestile si cantecele lor si, odata cu lasarea noptii, vei admira cerul instelat specific desertului.

Tot prin intermediul unui last minute in Egipt, ai ocazia de a vizita singura minune a lumii antice care a trecut testul timpului. Este vorba de Piramida din Giza, care te va impresiona prin dimensiunea si povestea sa impresionanta. Odata ajuns aici, ar fi pacat sa ratezi celelalte obiective reprezentative pentru Tara Faraonilor, cum ar fi Marile Piramide sau Valea Regilor.

Insa un last minute in Egipt nu este doar o buna ocazie pentru a explora obiective turistice de mare importanta din punct de vedere istoric si cultural! Aici poti descoperi cele mai distractive petreceri, tinute in terasele de pe plaja sau in barurile din oras. Daca te incanta viata de noapte, nu vei avea timp sa te plictisesti!

De asemenea, pasionatii de shopping vor gasi in Egipt magazine diverse si targuri impresionante. Daca te opresti la unul dintre buticurile de pe strada, nu rata ocazia sa exersezi arta negociatului, la care egiptenii sunt experti.

Nu in ultimul rand, un last minute Egipt este ocazia ideala pentru a descoperi bucataria locala. Desi este diferita de mancarurile cu care te-ai obisnuit, poti fi sigur ca vei avea parte doar de experiente placute! Nu mai sta pe ganduri si planuieste o vacanta de care iti vei aminti intotdeauna cu zambetul pe buze!