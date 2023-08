„Destiny 2: The Final Shape” – O privire detaliată asupra lansării din februarie 2024 și a sezonului actual „Season of the Witch”

În timpul evenimentului anual de prezentare de ieri, Bungie a dezvăluit „Destiny 2: The Final Shape”, noua extensie pentru jocul de tip shooter online în prima persoană, care va fi lansată pe 27 februarie 2024. Campania va confrunta jucătorii cu cel descris ca fiind inamicul suprem: The Witness. Aceștia se vor baza pe ajutorul companionilor iconici Vanguard din Destiny 2: Ikora Rey, Commander Zavala și chiar Cayde-6, presupus mort, care se întoarce pentru această ocazie.

Povestea va conduce jucătorii către The Pale Heart, o locație misterioasă din interiorul Traveler. Bungie a menționat că va include referințe la momente cruciale din saga Light and Darkness, precum o nouă versiune a Turnului original din primul joc Destiny. Acest ultim duel va fi prezentat în „Destiny 2: The Final Shape” și în noul raid care va fi lansat în martie 2024.

În paralel cu aceasta, va debuta un nou model sezonier numit „Episodes”, primul dintre acestea, „Echoes”, urmând să aducă raid-ul menționat anterior. Sunt planificate trei episoade pentru „Destiny 2: The Final Shape”, celelalte două fiind intitulate „Revenant” și „Heresy”. Cu „Episodes”, Bungie intenționează să adauge mai mult conținut și recompense mai des decât în sezoanele anterioare.

Destiny 2

„Destiny 2: The Final Shape” va oferi jucătorilor trei noi abilități Super și Aspects. Arsenalul de arme al jocului se va extinde, incluzând arme clasice din Destiny original și o nouă pușcă de fuziune exotica.

În timp ce jucătorii așteaptă „Destiny 2: The Final Shape” și multe alte schimbări, Bungie a lansat deja „Season of the Witch”, care pregătește terenul pentru extensia viitoare. Din punct de vedere mecanic, introduce Deck of Whispers, o nouă metodă de progresie a jucătorilor, și Timeline Reflections, misiuni scurte care ajută noii veniți să se pună la curent cu povestea jocului.