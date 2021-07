Detalii factura Digi: Desfasurator si informatii

Detalii factura Digi – Cele mai multe discutii si nelamuriri legate de plata facturilor si de serviciile taxate lunar pornesc de la detaliile despre factura ta. De multe ori vezi in sistemul on-line sau in notificari doar cateva date importante pentru plati, fara alte detalii care sa le justifice. Ca sa ai acces totusi la detaliile despre apeluri, trafic de net, intreg desfasuratorul si toate penalizarile pe care le-ai primit vei avea nevoie de o factura tiparita sau in .pdf, in care sa vezi tot desfasuratorul convorbirilor si al datelor consumate.

Ca sa obtii o factura detaliata sau desfasuratorul de la DIGI Romania si sa afli tot ce tine de Detalii factura Digi ai la dispozitie cateva metode foarte simple. Prima varianta ar fi sa intri de pe calculator, dintr-un browser preferat modern, pe site-ul oficial DIGI Romania. Intri la Contul Meu mai departe, partea dreapta sus, accesezi fereastra de logare, introduci user si parola sau te inregistrezi daca nu ai deja cont. Mergi la Serviciile mele, partea dreapta sus a ecranului tau, Digi Mobil si vezi imediat tot desfasuratorul pentru toate numerele de pe contul tau.

Mai avem de dat un click pe Configureaza si selectam rapid Descarca desfasurator. Acolo selectam iar ce desfasurator ne intereseaza, din ce luna si dam Descarcare. Asa ai instant Detalii factura Digi pe calculator si le poti accesa oricand, le poti analiza cat doresti, le poti folosi cand discuti cu DIGI Romania pentru diverse probleme. Facturile iti raman si in cont si le ai la dispozitie oricand, se poti descarca urmand aceasta procedura oricand doresti, la orice ora, accesand doar site-ul de pe desktop sau de pe dispozitive mobile detinute.

Ce vedem in acest desfasurator, la ce detalii avem acces acum? Printre multele Detalii factura Digi vom putea analiza numarul de minute consumate, vorbite, costurile apelurilor de orice fel, traficul de internet dintr-o luna, costul suplimentar, detalierea traficului de voce pentru numerele de pe cont cu data, ora, apelan, apelat, numele retelei de unde a venit apelul, cat a durat. Mai mult, avem si detalieri despre tot traficul de date pe zile, logari si tot ce tine de cat de mult net ai consumat, intre ce ore, daca a fost international, in Roaming sau e vorba de trafic national, daca apartine datelor mobile sau unui serviciu activ de internet fix de la DIGI Romania.

Pentru si mai multe Detalii factura Digi pe ultimele 12 luni putem discuta direct cu Relatii Clienti DIGI Romania la 0314004414 sau on-line, folosindu-ne de datele din sectiunea Contact si completand corect formularul pus la dispozitie.

E important de retinut ca ar trebui sa fie activa si factura electronica pentru a putea avea acces la facturi in .pdf si desfasuratoare. Poti activa factura electronica atunci cand semnezi contract nou, din contul tau de client, direct pe site-ul DIGI Romania sau sunand la Relatii Clienti si cerand acest lucru. Toate detaliile despre factura ta pot fi gasite si in aplicatia mobila de la DIGI Romania, unde ai practic tot site-ul DIGI Romania, dar adaptat pentru versiunea mobila.

Mai nou Digi trimite facturile electronice si pe WhatsApp. Doar introduci in lista de contacte numarul 031-6300505, activezi contactul si pe WhatsApp cu un Refresh. Cand se emite factura urmatoare primesti mesaj de informare pe WhatsApp. Ca sa vezi factura PDF detaliata introduci textul FACTURA in fereastra de Chat. Se activeaza instiintarea prin WhatsApp si ai toate facturile si acolo, si pe e-mail si primesti si notificari prin SMS cu informatii pe scurt despre plata.