Dezvoltatori de jocuri care s-au făcut remarcați

Industria jocurilor este în continuă creștere și experții se așteaptă să continue pe un tren ascendent și în următorii ani. Dezvoltatorii de jocuri au un rol important deoarece produc titluri de succes, care atrag milioane de oameni.

Așadar, iată 5 dintre cei mai interesanți dezvoltatori de jocuri din industria jocurilor:

1. Electronic Arts – De patru decenii, această companie este unul dintre cei mai mari jucători din industria gamingului. A fost înființată în 1982 de un fost angajat Apple pe nume Trip Hawkins și s-a dezvoltat de la an la an. E specializată în simulatoare de sport precum cele din seria FIFA ori alte sporturi, dar are și alte produse de top precum Need for Speed, Medal of Honor, The Sims, Burnout, Battlefield ori Command & Conquer. Compania este într-o continuă creștere și are studiouri în toate colțurile lumii, inclusiv în Romania, unde se contribuie la seria FIFA.

2. EGT – Unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de jocuri din industria gamblingului. EGT reprezintă prescurtarea de la Euro Games Technology și a fost înființată în 2002 în Bulgaria, iar din 2005 este prezentă și în România. De altfel, are sucursale în 26 de țări și este prezentă în peste 90 de țări din toate colțurile lumii. EGT a reușit să creeze în ultimii ani numeroase jocuri de top, un titlu de referință fiind Shining Crown, ce poate fi accesat la NetBet. Este unul dintre cele mai tari sloturi făcute vreodate, are un RTP de 96.37% și, în cei opt ani de când este pe piață, milioane de oameni s-au distrat la el în toate colțurile lumii. Este un joc simplu, care are ca simboluri diverse fructe precum prune, portocale, cireșe, lămâi, pepene și struguri, dar și diverse coroane.

3. Activision Blizzard – Această companie a apărut în 2008, după ce Activision și Vivendi Games au fuzionat. A creat o mulțime de jocuri de succes în ultimii ani, precum World of Warcraft, StarCraft, Diablo, Call of Duty, Crash Bandicoot, Guitar Hero, Tony Hawk’s, Overwatch și multe altele. Este considerată cea mai mare companie de jocuri din America și Europa ca venituri. Lansează constant titluri noi așteptate de fani din întreaga lume, astfel că 2022 vine pentru cei de la Activision Blizzard cu producții precum Overwatch 2, Diablo Immortal și Call of Duty: Modern Warfare II. Veniturile companiei pe anul 2021 au fost de peste 8.8 miliarde de dolari.

4. Ubisoft – Înființată în Franța, Ubisoft s-a extins considerabil în ultimii ani și are studiouri inclusiv în România. Printre cele mai populare jocuri create de cei de la Ubisoft se află Rayman, Prince of Persia, Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance și seria Tom Clancy. Are o cifră de afaceri ce trece de 2 miliarde de euro, peste 20 de mii de angajați și este unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori de jocuri. A început ca o afacere în familie în 1986, însă s-a extins și acum este cotată la bursă în SUA și în Europa.

5. Take-Two Interactive – Compania a fost creată în 1993 în New York de către Ryan Brant și conține doi giganți: Rockstar Games și 2k. Probabil cel mai cunoscut joc făcut de această companie este GTA, prin cei de la Rockstar Games. Acesta a fost vândut în peste 370 de milioane de exemplare la nivel mondial. Cel mai bine stă GTA 5, cu vânzări de peste 160 de milioane de unități. Per total, veniturile celor de la Take-Two Interactive s-au ridicat în anul 2021 la peste 1.4 miliarde de dolari.