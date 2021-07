Digi 4K: Activare, pret si informatii – DIGI Romania ne-a surprins mereu cu oferte bune si pachete de servicii complexe la cele mai mici preturi de pe piata. Cu viteze la net excelente, infrastructura buna si din ce in ce mai multa fibra optica in casele romanilor, DIGI Romania a atacat si piata de telefonie mobila si a reusit sa preia zeci de clienti de la firme mari de telefonie mobila.

Mai nou, DIGI Romania ofera tuturor clientilor sai care au si echipamente compatibile extraoptiunea Digi 4K. E vorba de cateva programe de televiziune in UHD 4K care pot fi urmarite doar daca ai echipamente date de ei si esti abonat la pachetele de televiziune. Intre 14 decembrie si 31 decembrie 2020 canalele 4K au fost disponibile fara plata direct in grila de programe, asa ca le-ai putut testa si te-ai bucurat de o experienta unica.

Cum am spus si mai devreme, ca sa vedem Digi 4K si Eurosport 4K, de exemplu, trebuie sa avem televizor care stie 4K, are rezolutie 4K nativa si un smartcard de la DIGI. Platim doar 5 ron lunar si le avem la dispozitie oricand in conditii normale. Deja Digi 4K e in grila Digi din 2018, iar Eurosport 4K a venit in ianuarie 2020. Pe canalul 4K de sport putem vedea oricand meciuri tari, turnee din cele mai mari competitii europene, dar si curse de Formula 1 care ne vor tine in suspans minute bune.

Cum activezi foarte simplu Digi 4K?

Daca ai Digi 4K vezi la calitate UHD toate meciurile din UEFA Champions League, La Liga, UEFA Europa League sau Bundesliga. Poti urmari la o calitate excelenta si Roland Garros si US Open si alte turnee in care joaca si romanii nostri.

Ca sa activam extraoptiunea 4K putem intram pe site-ul DIGI Romania, mergem la Contul Meu, ne logam rapid si accesam imediat Serviciile mele, DigiTV. De acolo activam ce extraoptiuni dorim. Acelasi lucru il putem face direct din aplicatia de mobil DIGI.ro.

Extraoptiunea 4K e disponibila indiferent ca avem abonamentul Analogic activ pe cont sau ca avem Digital. Dar trebui sa avem neaparat televizor cu receptor DVB-C pentru o experienta perfecta in timpul vizionarii.

Rezolutia maxima in 4K este de 3840×2160 pixeli, clientii care au deja Digi TV si au si pachet Digital, Digi Smart Cam adauga extraoptiunea pe loc, fara alte modificari si se activeaza instant. Alternativ putem suna la Relatii Clienti pentru a cere activarea serviciului pe cont.

De retinut ca televizorul trebuie sa stie 4K si sa fie compatibil cu interfata CI+, daca avem asa ceva. Foarte important: extraoptiunea 4K este acum disponibila doar impreuna cu serviciul DigiTV cablu digital si merge doar pe televizoare cu rezolutie UltraHD, interfata CI+ disponibila si Digi Smart Cam.

Acum ca stii ce sa faci sa activezi te intrebi ce poti vedea cu acest Digi 4K? Documentare, clipuri video, meciurile de care ti-am spus deja si niste filme frumoase despre natura. Si cam atat, fara filme si emisiuni 4K la DIGI Romania daca ai aceasta extraoptiune.

Cu receptoare HD sau SD nu vei putea receptiona si vedea acest canal, el e destinat, ca si Eurosport 4K, doar celor cu televizoare 4K de ultima generatie, care nu au probleme sa afiseze rezolutiile recomandate de firma.

Vestea buna este ca, fiind vorba de o extraoptiune, poti dezactiva cand vrei serviciul de la DIGI Romania daca nu esti multumit. Platesti insa luna respectiva 5 ron si apoi poti sa iti alegi alte extraoptiuni daca nu vrei sa mai ai 4K pe noul tau tv. Peste extraoptiunea 4K de la DIGI Romania poti sa adaugi si alte extraoptiuni din ofertele Digi oricand doresti, fiecare e separata. Celelalte extraoptiuni se pot vedea fara probleme pe televizoare care nu stiu 4K.