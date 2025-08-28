Digi lansează Digi TV: cum îl instalezi pe telefon și TV și ce se întâmplă cu Digi Online

Digi a lansat oficial Digi TV, noul său serviciu de streaming pentru canalele TV, construit ca o versiune mult îmbunătățită a vechii aplicații Digi Online. Migrarea se face treptat: Digi Online a fost delistată din magazinele de aplicații, dar mai funcționează o perioadă în paralel. Partea bună este că nu îți faci cont nou, ci folosești același cont pe care îl ai deja.

Digi TV aduce peste 140 de canale, practic majoritatea celor disponibile pe cablu, un salt important față de zecile de canale din Digi Online. Ai la dispoziție știri, filme, sport, divertisment și generaliste, cu o experiență mai apropiată de ce te-ai aștepta pe TV, nu doar pe telefon.

Aplicația este disponibilă în App Store și Google Play pentru mobil și pe magazinele de aplicații pentru televizoare Samsung și LG, pe Android TV, dar și pe Apple TV. E util în special dacă ai un televizor care nu e legat la cablu coaxial și vrei totuși acces la programe live, direct din aplicație.

Există însă câteva condiții clare. Pentru a folosi Digi TV trebuie să ai active atât servicii TV, cât și internet, pe același contract și la aceeași adresă. Dacă vrei să rulezi aplicația pe televizor, conexiunea la internet a acelui TV trebuie să fie de la Digi, nu de la alt operator. Serviciul funcționează doar pe teritoriul României și nu este disponibil în roaming pe telefon.

Cum treci rapid la Digi TV

Instalezi aplicația Digi TV pe dispozitivul dorit, mobil sau TV, din magazinul aferent. Te autentifici cu datele contului pe care îl foloseai la Digi Online. Nu creezi cont nou. Verifici că ești conectat la internetul Digi (mai ales pe TV), altfel aplicația nu va porni. După ce te asiguri că totul merge, poți renunța la Digi Online. Atenție: dacă o ștergi, nu o mai poți descărca din nou.

Ce se întâmplă cu Digi Online

Aplicația a fost delistată, dar rămâne funcțională o vreme, în paralel cu Digi TV. Practic, Digi își propune să mute toți clienții pe noul serviciu, iar perioada de coabitare e un tampon ca să nu rămână nimeni pe dinafară. E o mișcare firească: menții un singur produs, mai modern, cu listă de canale extinsă și suport mai bun pentru televizoare.

Upgrade-ul de la zeci de canale la peste 140 e diferența pe care o simți imediat. Pentru utilizatorii din România care se uită ocazional la TV pe telefon sau pe un televizor nelegat la cablu, Digi TV umple exact acel gol: deschizi aplicația, ai canalele, fără bătăi de cap. În același timp, condiția ca internetul de pe TV să fie de la Digi poate fi un hop pentru cei care au pachete mixte sau locuiesc în chirie cu alt furnizor de net. Recomandarea practică este să testezi întâi pe TV-ul principal, să te loghezi cu contul existent și abia apoi să ștergi Digi Online.

Pentru cei care vor portabilitate totală, merită reținut că serviciul nu merge în roaming pe telefon. E un compromis care ține de drepturi de conținut și e întâlnit frecvent la platformele de streaming TV live. În schimb, acasă, pe rețeaua Digi, beneficiul e clar: ai conținut mai mult, organizat mai bine și integrat nativ pe televizoarele populare din piață.

Pe scurt, Digi TV este pasul natural înainte: mai multe canale, aplicații dedicate pentru TV și o migrare simplă, cu același cont. Dacă îndeplinești condițiile de abonament și rețea, merită să faci trecerea acum, cât timp ambele servicii funcționează în paralel, ca să eviți surprizele când Digi Online va fi oprit definitiv.