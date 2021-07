Digi mobil optim nelimitat: pret si informatii

Digi mobil optim nelimitat – DIGI Romania a avut intotdeauna oferte bune si la internet fix, si la partea de cablu tv si televiziune digitala. Insa de cand a intrat si pe piata de telefonie mobila numarul sau de utilizatori a crescut simtitor. Preturi mici, telefoane in rate sau gratuite la abonamente, multe oferte si cele mai bune extraoptiuni pentru cartele sau abonamente cu beneficii suficiente pentru a putea sa iti rezolvi toate problemele. Acestea ar fi avantajele care i-au facut pe multi sa plece de la companii concurente si sa aleaga DIGI Romania.

Unul dintre cele mai populare si mai bine vandute abonamente de la Digi Mobil este Digi mobil optim nelimitat. La doar 5 euro pe luna ai minute nelimitate national fix mobil, SMS-uri nelimitate doar in retea si 3000 minute internationale. Internetul e 3G, 4G, 5G, in functie de dispozitivele tale, cu viteze de download in 4G de pana la 100Mbps si in 5G de pana la 600Mbps. Plus ca ai VoLTE si VoWiFi ca sa poti folosi datele si in timpul convorbirilor si sa poti comunica si prin intermediul retelei WiFi, daca nu ai semnal bun unde te afli.

Trafic suficient pentru ce vrei tu si acces la Digi Online, toate incluse in oferta Digi mobil optim nelimitat

In oferta Digi mobil optim nelimitat mai avem si 50GB net in 3G si 4G, 80 GB net in 5G. Pentru mai mult trafic se poate activa extraoptiunea Date extra 30GB in 4G la doar 2.38 euro lunar cu TVA. Cand ai mai multe abonamente pretul scade la 4 euro, doua abonamente, 3.5 euro la trei abonamente detinute la DIGI, iar la patru sau mai multe abonamente platim doar 3 euro pe aceasta optiune.

Se ofera si acces la Digi Online cu numarul de telefon pe care e activat abonamentul Digi mobil optim nelimitat pentru a vedea pe orice fel de dispozitive filme si seriale, posturi tv preferate. La capitol trafic inclus lucrurile sunt mai complicate. Din cei 80GB 10 sunt pentru 3G, diferenta pana la 50GB pentru 4G si ce ramane pentru 5G.

Pentru cei care comanda oferta Digi mobil optim nelimitat sunt pregatite si telefoane mobile in rate, 12 la Digi, 24 prin banca, multe modele avand si avans zero. Practic iti iei telefon de top, chiar si 5G, il platesti in rate direct pe factura si ai si cel mai bun abonament de pe piata la cel mai bun pret. Ce ti-ai mai putea dori?

E bine de stiut ca SMS-urile folosite spre alte destinatii decat cele prevazute in contract vor fi tarifate cu 0.012 euro in retea nationala si cu 0.048 euro pentru Digi Mobil Italia si Digi Mobil Spania, iar pentru alte retele tarifele sunt de 0.083 euro. Lista completa a tarilor unde putem vorbi cu minutele din oferta Digi Mobil Optim Nelimitat sunt de gasit pe site-ul oficial Digi, sectiunea Mobil. Tot acolo verificam si daca anumite destinatii unde vrem sa sunam sau sa trimitem SMS-uri se incadeaza din punct de vedere al minutelor deja incluse in abonament, mergand la Apeluri Internationale din meniul site-ului.

Ca sa avem acest abonament putem sa il activam on-line, direct din sectiunea Mobil, singura conditie fiind sa avem deja un numar activ Digi si sa fim eligibili pentru oferta. Sau putem suna la Relatii Clienti Digi apeland 0314004600 in timpul programului indicat pe site. Daca dorim putem merge si in orice magazin Digi sau reprezentanta si putem solicita acelasi abonament popular. In orice scenariu vom avea activat pe loc abonamentul si ne vom putea bucura de el si de beneficiile sale.

