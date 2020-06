Digi | RCS-RDS oferta la serviciul TV, de acum poti avea HBO GO si toate programele la doar 13 lei pe luna, de asemenea la abonamentul TV avem mai multe oferte, pe care vi le voi prezenta in acest articol.

Digi | RCS-RDS este unul dintre cei mai mari operatori din Romania cand vine vorba de servicii de telecomunicatii, acestia vin frecvent cu oferte foarte bune, in cele din urma am aflat si noi de oferta lor HBO, prin care cu doar 13 lei in plus pe luna, la serviciul de abonement TV poti avea acces la programele din gama HBO, precum programul principal HBO, HBO 2 si HBO 3, de asemenea oferta vine la pachet gratuit cu HBO GO, puteti citi mai multe accesand acest link.

Digi | RCS-RDS oferta la serviciul TV

In cazul in care oferta de mai sus nu este de ajuns, tot pe pagina la care am facut trimitere avem oferte la serviciul 4K la doar 5 lei pe luna, aici vei avea programul de sport EuroSport 4K si Digi 4K.

Mai avem si oferta MaxPack ce costa 15 lei si pe langa faptul ca vom avea acces la programele HBO, plus HBO GO in mod gratuit, programele cinemax si cinemax 2 vin la pachet, deci daca te gandesti la extraoptiunea de 13 lei, ar fi ideal sa iei in calcul si cea de 15 pentru ca vei mai primi inca 2 programe ce sunt foarte bune.

Pentru cei ce nu sunt la curent cu ofertele si disponibilitatea serviciul DIGI, ei bine acestia au in grila lor de programe peste 70 de posturi TV, de asemenea daca esti un fan al tele sportului, afla ca vei putea urmari meciurile din UEFA Champions League, UEFA Europa League, Liga 1, Seria A, La Liga sau Ligue 1 pe orice dispozitiv.

Pretul abonamentului de cablu, digital de la Digi costa in medie 30 de lei, in fuctie de ofertele si disponibilitatile acestora, pentru mai multe detalii puteti contacta Digi.