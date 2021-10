Jocul gratuit și online de fotbal Konami ”eFootball 2022” a fost lansat recent utilizatorilor pe Steam. Konami, care iese în prim plan cu personajele sale controversate în fiecare an, nu a mai surprins anul acesta.

Conform datelor de pe platforma Steam, eFootbal 2022 a fost descărcat de mulți utilizatori într-un timp scurt. Cu toate acestea, printre utilizatorii care au instalat jocul, aproape nimeni nu a dat comentarii pozitive.

Jocul de fotbal free-to-play de la Konami a obținut cel mai slab rating din istoria Steam.

Pe lângă clasamentul Steam 250, eFootbal 2022 a fost luat si in ras cu multe meme-uri in ceea ce priveste grafica pe twitter si alte social media. În plus, unii utilizatori au distribuit diferite imagini cu Messi în fotografia de copertă și Messi în joc.

eFootball, care a primit un val de recenzii proaste, a primit în total peste 9.000 de descărcări pe Steam. Cu toate acestea, rata de recenzii pozitive despre acest joc este de doar 9%. De aceea, de data aceasta, Konami nu a avut succes și, din păcate, nu a putut îndeplini așteptările.

Deci, ce părere aveți despre noul eFootball? Să discutăm în comentarii …