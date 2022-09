Totul este gata pentru Disney + Day și pe lângă numeroasele noutăți care vor veni, va fi o surpriză care îi va încânta pe cei care decid să-și activeze sau să-și reactiveze abonamentul în următoarele ore. Începând cu 8 septembrie de la ora 6:00 până luni, 19 septembrie la ora 23:59, noii abonați și cei care își reactivează abonamentul la Disney+ vor putea folosi platforma de streaming timp de o lună la prețul modest de 1,99 € .

De asemenea, vă reamintim că mâine va fi o zi cu totul specială, în care sunt planificate multe lansări.

Cu ocazia Zilei Disney +, multe titluri noi de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars , National Geographic, The Simpsons și multe altele vor debuta la nivel global . Pe lângă noul episod anunțat anterior Pinocchio , noul episod din She-Hulk: Attorney at Law , Cars on the Road , Growing Up and Extreme Adventures with Bertie Gregory , noul conținut care sosește pe platforma de streaming va include Thor: Love and Thunder, ASSEMBLAT: Making of Thor: Love and Thunder, documentarul Obi-Wan Kenobi: Return of a Jedi și multe altele, așa cum se spune în articolul principal de mai sus.

Cu această ocazie, Disney+ a lansat și un trailer intitulat Disney + Day Starter Pack