Disney+ depășește numărul abonaților Netflix

A durat aproape trei ani, dar Disney se află acum în fruntea listei platformelor de streaming, depășind chiar și veteranul Netflix.

În timpul prezentării sale pentru investitori de săptămâna aceasta, în care prețurile Disney Plus au fost confirmate și despre lansarea unui plan publicitar pentru platformă , compania Walt Disney a dezvăluit că Disney Plus a crescut cu 14,4 milioane de abonați în ultimul trimestru, făcând serviciul să aibă peste 152 de milioane. abonați din întreaga lume. Când adăugați acest număr la celelalte servicii de streaming ale Disney, care includ Hulu și Star Plus, compania a depășit numărul total de abonați Netflix.

Dintre toate platformele sale de streaming, Disney are deja peste 221 de milioane de abonați în întreaga lume . În timpul celui mai recent raport trimestrial de la Netflix, compania care are 220,7 milioane de abonați în întreaga lume. Disney a preluat oficial conducerea în lumea streamingului.

Pentru a fi corecți, Disney are o varietate de servicii, care acoperă atât divertisment, cât și sport, cu multe valori diferite. Netflix, pe de altă parte, are un singur serviciu, dar aceste cifre sunt o dovadă a cât de mult poate afecta Disney peisajul streamingului.

În timp ce Netflix a raportat scăderi masive ale numărului de abonați, Disney a suferit și pierderi la serviciile sale, iar creșterea prețului ar putea însemna scăderi ale numărului de abonați la serviciu, așa că nu știm dacă îi vor avantaja pe viitor.