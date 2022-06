Disney+ este gata de lansare în România cu conţinut ambiţios

Disney+ își va începe aventura în Romania pe 14 iunie cu un portofoliu larg de conținut. Disney+, care își va întâlni publicul din Romania cu peste 170 de filme originale și peste 400 de seriale constând din peste 16 mii de episoade, documentare și arhive de conținut special și producții originale puternice, este povestea bogată pe care Disney o are de mai mult de o sută de ani si o oferă in întreaga lume pe o singură platformă.

Cu Disney+, pe lângă conținutul Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, mii de ore de conținut care atrage spectatorii din toate categoriile sociale și cele mai iubite povești din lume se deschid larg în 42 de țări și 11 regiuni noi, inclusiv Romania.

Ce este în conținutul Disney+?

„Telespectatorii se vor putea bucura de peste 100 de producții de la The Walt Disney Animation Studios. „Enkanto: The Magical World”, câștigătoare de Oscar, una dintre cele mai proeminente producții din ultima vreme, Frozen; Pe platformă vor fi prezentate clasice populare precum „Cenusăreasa”, „Prințul broaștei” și „Mica sirenă”, alături de succese recente precum „Raya și ultimul dragon” și „Mulan (2020)”.

Pe langa animatii; Toate filmele de acțiune live de la Disney, cum ar fi „Cruella”, câștigător de Oscar, aventura în junglei amazoniene, „Croaziera în junglă” și originalul Disney+ Pinocchio, care urmează să revină la viață alături de actorul câștigător al Oscarului, Tom Hanks.

În plus, sute de desene animate Disney Channel, filme originale și oferte speciale vor fi, de asemenea, disponibile membrilor Disney+ la lansare, inclusiv „Miracle: Ladybug and Cat Noir”, „Fineas and Ferb” și „Zatonya”.

Conform informatiilor date; „Look Up”, „Monsters, Inc.”, „The Incredibles”, „Wall-e”, împreună cu multe conținuturi Pixar fenomenale, precum și întreaga serie „Toy Story”, una dintre cele mai iubite și vizionate animații din lume, câștigătorul a două Oscaruri „Soul.” , „Luke”, „Red” și tot conținutul ambițios Pixar care va fi lansat de acum încolo și pe Disney+.

Odată cu lansarea, spectatorii se vor putea bucura de peste 50 de filme Marvel, inclusiv „Shang-Chi și Legenda celor zece legături”, „Eternals”, „Avengers: Endgame”, „Captain Marvel”, „Black Widow” „Hawkeye” și multe altele și „Doamna… Marvel”, „Loki” și „WandaVision” vor avea, de asemenea, posibilitatea de a accesa peste 40 de seriale Marvel. „Secret Invasion” și „She-Hulk” se numără printre producțiile originale viitoare.

Pe platforma, pe care fanii Star Wars o așteaptă cu nerăbdare, publicul va putea vedea toate filmele, filmele intermediare și animațiile din Star Wars, precum și conținutul original Disney+ „Cartea lui Boba Fett” și „The Mandalorian”. „, precum și seria așteptată cu nerăbdare „Obi-Wan Kenobi”, informații pe care le pot accesa au fost, de asemenea, distribuite. Noul serial interesant al Star Wars „Skeleton Crew” își așteaptă și ziua de difuzare pentru sezonul următor.

Pe platforma care va avea conținutul bogat al National Geographic, spectatorii pot vedea documentare precum „The Great Rescue” și „Free Solo”, seriale populare National Geographic precum „Out of Route with Gordon Ramsay”, „The Mysterious World of Whales”. „ și „Explorer: The Last”.

Pe lângă studiourile de renume mondial, pe platformă va exista o mulțime de conținut pe partea de divertisment general, care atrage toată lumea.

Din 14 iunie, foarte așteptatul serial original Disney+ „Escape”, cu Engin Akyürek în rol principal, va fi pe platformă, cu noul serial original „Pam & Tommy”, „How I Met Your Father”, „The Dropout” și „ The Dropout”. „The Kardashians”, legendarul serial TV „The Simpsons”, „The Walking Dead”, „American Horror Story” și „Grey’s Anatomy” și seriale TV de cult precum „How I Met Your Mother”, „Lost”. ” și „Desperate Housewifes” Toate sezoanele și noi filme de succes precum „Free Guy” și „The King’s Man” vor fi accesibile în țările în care sunt difuzate.