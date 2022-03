Disney+ în România din 14 iunie la preţul de 29.99 de lei pe lună.

Data lansării în România și prețul Disney+, platforma de difuzare digitală sub umbrela The Walt Disney Company, a fost anunțată. Anterior, Disney anunțase într-un comunicat de presă că va începe să opereze în 42 de țări și 11 regiuni noi, inclusiv România, în vara anului 2022.

Disney+ România preț și data lansării

Disney+ va începe să difuzeze pe piața romaneasca pe 14 iunie, iar prețul în România a fost stabilit la 29.99 de lei pe lună și 299.90 lei pe an . Într-un comunicat de presă publicat de Disney pe această temă, care a explicat ce conținut se va întâlni cu publicul imediat ce serviciul va începe difuzarea în țara noastră, au fost clarificate și caracteristicile aplicației.

După deschiderea Disney Plus în Romania, membrii vor putea viziona Cartea lui Boba Fett și The Mandalorian, care se numără printre cele mai populare conținuturi Star Wars ale platformei, produse și scrise de Jon Favreau .

De asemenea, Shang-Chi și Legenda celor 10 inele, cu Simu Liu și Awkwafina în rolurile principale, în foarte așteptatul serial Marvel Studios „Moon Knight”, în care Oscar Isaac îl interpretează pe Steven Grant, un angajat al magazinului de cadouri care se luptă cu amintirile din altă viață prin experimentarea deconectărilor de moment, va fi prezentat inca din lansarea platformei in Romania.

Conținutul selectat va avea caracteristica IMAX

Disney+ va oferi utilizatorilor posibilitatea până la patru logari si vizionari simultane și descărcări nelimitate pe până la zece dispozitive la acelasi pret. Conținutul exclusiv de pe platformă poate fi urmărit și cu tehnologia IMAX, care oferă o imagine de calitate superioară.

Suport pentru 7 profile diferite

Până la șapte profiluri diferite pot fi create într-un singur cont în aplicația Disney+. Astfel, toți cei care folosesc contul în comun vor fi independenți unul de celălalt, în timp ce vizionați conținutul, nu va exista confuzie. În plus, include și conținut Pixar precum Disney+, Luke, care oferă profile pentru copii pe care părinții le pot crea cu ușurință și conținut specific anumitor vârste.

Când ne uităm la platformele digitale străine care operează în Romania, opțiunile au fost destul de limitate. Netflix și Amazon Prime Video se numără printre primele platformele pe care le putem urmari in mod legal cei care doresc să vizioneze conținut străin. In martie a venit si HBO Max si datorită lui Disney Plus, care va începe să difuzeze în Romania anul acesta, varietatea conținutului va crește semnificativ.