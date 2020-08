Disney+ Romania: pret, data lansarii, filme si seriale, ce trebuie sa stiti – Disney+ este numit ca fiind viitorul companiei Disney, acesta va fi urmatorul serviciu de streaming al gigantului de divertisment, pe aceasta platforma vom vedea tot ceea ce creaza compania, deocamdata stim despre studiouri ce vor livra filme si seriale exclusiviste doar pentru aceasta platforma: Star Wars, Marvel, Pixar si Disney sunt doar primele nume mentionate, insa Disney acumuleaza anual o multime de alte companii ce sunt responsabile cu divertismentul.

Data lansarii Disney+ in Romania

După luni de așteptare și o lansare în noiembrie 2019 în Statele Unite și în unele țări, cum ar fi Olanda, ne apropiem rapid de lansarea Disney+ in Romania, data la care se crede ca serviciul va fi lansat in tara noastra este de prima jumatate a anului 2021. Daca vor fi intarzieri, acestea vor veni ca urmare a pandemiei de coronavirus, care a lovit atat Romania cat si resutl lumii, din fericire totusi, vedem cum Disney+ este disponibil in Europa, unde exemplu avem Franta, care chiar daca lansarea a fost amanata in momentul de fata serviciul de streaming este lansat, deci urmeaza si tarile din Europa de Est.

Ce pret va avea Disney+ in Romania?

Serviciul de streaming este cotat la 6,99 euro pe lună sau 69,99 euro pentru un an (adică o rată de 5,83 euro pe lună raportată pe 12 luni), fie pe web, pe smartphone, tabletă sau TV. Este un euro mai ieftin decat abonamentul Essential al rivalului netflix care, nu are 4K si 4 ecrane simultan. Din cauza izolării din cauza pandemiei de coronavirus, Disney a fost forțată să restricționeze distribuția programelor sale la 1080p în Franța. Dar totul a revenit la normal: din 8 iulie 2020, Disney a dat liber la difuzarea programelor sale în 4K, Dolby Vision și Dobly Atmos, acestea fiind spuse, in Romania putem avea direct 4K in momentul lansarii Disney+ Romania.

Este mai rentabil să vă abonați la Disney timp de 1 an la o rată de 69,99 € (adică aproximativ 5,83 € pe lună), dar plata trebuie efectuată dintr-o dată. Sau, puteți alege formula la 6,99 euro pentru o lună fără angajament: în acest caz, puteți anula abonamentul în orice moment, fără taxă. Vă rugăm să rețineți că Disney a încheiat oferta de încercare de 7 zile. Ca urmare, nu mai este posibil să testați serviciul înainte de a vă abona la acesta.

Preturile si rata de incercare a abonamentului sunt raportate in cazul stirilor din Franta, totusi in Romania am putea avea o prima luna in care putem testa pentru 7 zile serviciul de streaming, de asemenea preturile ar putea ramane la fel ca si in tarile vestice, totusi programele si catalogul disponibil ar putea fi schimbat, un lucru foarte criticat si de cei ce folosesc Netflix in Romania, pentru ca stim foarte bine ca noi nu avem toate programele disponibile in Neflix US.

De asemenea este de asteptat ca multi operatori de televizione prin cablu sau satelit sa colaboreze cu Disney asa cum se intampla in acest moment cu HBO, sau chiar cu Netflix in care printr-un abonement de cablu TV vei putea achizitiona la un pret mai redus si Disney+, deocamdanta este doar un gand, insa pe viitor acesta se poate materializa dat fiind popularitatea Disney in Romania printre desenele si filmele acestora, cu siguranta vom vedea cel putin un operator de televiziune ce va colabora cu acestia.

Ce filme, seriale și desene animate sunt disponibile pe Disney+?

La fel ca si pana acum, trebuie sa ne raportam la o lista disponibila in Europa de Vest, insa nu este cu certitudine ca aceasta lista va fi disponibila neaparat si in Romania, dat fiind ca unele productii nu vor rula la noi in tara, trebuie sa ne uitam doar ca orientare la lista de mai jos.

Pe partea de catalog, Disney+ poate conta pe francizele Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic. Avatar (datorită achiziției de 21st Century Fox), The Snow Queen, Simpsons seria intreaga, The Lion King și multe altele sunt astfel oferite pe platforma. Lista de filme disponibile, seriale și desene animate este cunoscut, dar este mult prea lunga pentru a o oferi in acest articol (este de 22 de pagini). Mai jos, ne-am concentrat pe filmele și serialele Marvel și Star Wars, dar dacă doriți să consultați gama completă Disney, consultați site-ul oficial al platformei.

Nu toate programele sunt integrate de la data lansării disney, dar vor fi adăugate treptat până la sfârșitul anului 2020. Conținutul lui Hulu nu va face parte din el, deoarece Disney dorește să facă diferența între cele două oferte

Filme Marvel

Ant-Man

Avengers

Avengers: The Age of Ultron

Captain America: First Avenger

Captain America: Civil War

Captain America: The Winter Soldier

Doctor Strange

Hulk, The Nightmare Kingdom

Iron Man 2

Iron Man 3

The Fantastic 4

The Fantastic 4 and the Silver Surfer

The Guardians of the Galaxy

Thor

Thor: The World of Darkness

Wolverine: The Battle of The Immortal

X-Men

X-Men 2

X-Men Origins: Wolverine

X-Men: Apocalypse

X-Men: Days of Future Past

X-Men: The Final Showdown

X-Men: The Beginning

Seriale Marvel

Avengers: The Super Heros team

Avengers Assembly

Hulk And The Agents Of The S.M.A.S.H.

The Silver Surfer

Guardians of the Galaxy (Short Films)

The New Adventures Of Spider-Man

The Fantastic Four

Marvel: The Agents Of The S.H.I.E.L.D. Season 1

Marvel: The Agents Of The S.H.I.E.L.D. Season 2

Marvel: The Agents Of The S.H.I.E.L.D. Season 3

Marvel: The Agents Of The S.H.I.E.L.D. Season 4

Marvel: The Agents Of The S.H.I.E.L.D. Season 5

Marvel Ant-Man (Shorts)

Marvel Avengers: The Quest for Black Panther

Marvel Avengers: Secret Wars

Marvel Avengers: Ultron Revolution

Marvel The Guardians Of The Galaxy

Marvel The Guardians Of The Galaxy: Operation: Evasion

Marvel Mash-Up (Interstitials) (Batch 1)

Marvel Rising: Initiation (Shorts)

Marvel Spider-Man

Marvel Spider-Man (Shorts)

Marvel Ultimate Spider-Man Vs The Sinister 6

Marvel’s Inhumans

Rocket & Groot

Spider-Man And His Outstanding Friends

Ultimate Spider-Man Season 1

Ultimate Spider-Man Season 2

Ultimate Spider-Man Season 3

Filme Star Wars

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars: The Dream Empire

Star Wars: The Phantom Menace

Star Wars: Revenge of the Sith

Star Wars: Attack of the Clones

Star Wars: The Return of Jedi

Star Wars: The Force Awakens

Star Wars: The Empire Strikes Back

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars: A New Hope

Seriale Star Wars

Lego Star Wars: Dawn of the Resistance (Yr 1 2015/16 Eps 1-5)

Lego Star Wars: The Tales of the Droids (Yr 1 2014/15 Eps 1-5)

Lego Star Wars The Adventures of Freemakers (Shorts) (Yr 1 2015/16 Eps 1-13)

Lego Star Wars The Adventures of Freemakers (Shorts) (Yr 1 2016/17 Eps 1-5)

Lego Star Wars The Adventures of Freemakers (Shorts) (Yr 2 2016/17 Eps 14-26)

Lego Star Wars: All-Stars (Overall Series) (Yr 1 2018/19 Eps 1-5)

Star Wars Rebels (Yr 1 2014/15 Eps 1-15)

Star Wars Rebels (Yr 2 2015/16 Eps 16-37)

Star Wars Rebels (Yr 3 2016/17 Eps 38-59)

Star Wars Rebels (Yr 4 2017/18 Eps 60-74)

Star Wars Rebels (Shorts) (Yr 1 2014/15 Eps 1-4)

Star Wars Resistance (Yr 1 2018/19 Eps 1-21)

Star Wars: The Clone Wars (2014/15 Eps 1-13)

Star Wars: The Clone Wars (Yr 1 2008/09 Eps 1-22)

Star Wars: The Clone Wars (Yr 2 2009/10 Eps 23-44)

Star Wars: The Clone Wars (Yr 3 2010/11 Eps 45-66)

Star Wars: The Clone Wars (Yr 4 2011/12 Eps 67-88)

Star Wars: The Clone Wars (Yr 5 2012/13 Eps 89-108)

Disney, de asemenea, sosește cu exclusivitati: o duzină de filme originale de lung metraj sunt deja pe platforma si urmeaza sa mai fie si lansate. De la lansare, abonații pot urmări seria The Mandalorian serial de Jon Favreau (Iron Man, The Jungle Book), care are loc în universul Star Wars.

În total, pe platformă sunt anunțate peste 7.500 de episoade din seriale și 500 de filme. Unele filme și seriale sunt totuși cenzurate sau editate. Pe de altă parte, ca urmare a acordurilor de licență încheiate cu concurența, unele filme pot fi eliminate din catalog, așa s-a întâmplat în Statele Unite. Filme de lung metraj ar fi What a Dog’s Life! (1959), Garfield 2 (2006), Pirate of the Caribbean, Dr. Doolittle nu mai sunt disponibile.

Trebuie remarcat, de asemenea, că versiunile filmelor disponibile pe Disney ar fi putut fi oarecum cenzurate atunci când prezintă scene de nuditate, printre altele.

Pe ce dispozitive va fi disponibil Disney+ Romania?

Disney este în primul rând accesibil din orice tip de browser: Chrome, Firefox, Edge, Opera sau Safari sunt toate compatibile cu platforma de streaming. Serviciul este, de asemenea, disponibil pe Samsung SmartTV, smartphone-uri, tablete, calculatoare, Roku, Fire TV și două console: Xbox One și PS4. În plus, platforma este compatibilă cu Google Chromecast și Android TV. Pe scurt, iată o listă de dispozitive compatibile Disney:

App Store

Google Play Store

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV

TV connectées LG

TV connectées Samsung

Chromecast

PS4

Xbox One

Appareils Roku

Cu câte persoane îți poți partaja contul Disney+?

Formula unică Disney vă permite să vă partajați contul între 4 persoane. Deoarece nu există nici stipulat în acest moment cu privire la limitele acestei partajării în regulile stabilite de platformă, vă puteți partaja contul cu membrii familiei, prieteni, colegi, etc. Astfel, puteți utiliza până la 4 dispozitive în același timp. În plus, Disney permite crearea a până la 7 profiluri.

Puteți descărca seriale și filme de la Disney?

Da, este posibil să descărcați o serie, un desen animat sau un film pe Disney, pentru a-l viziona mai târziu. Dacă trebuie să utilizați trenul sau metroul în mod regulat, să zburați sau să călătoriți într-o zonă geografică în care conexiunea este slabă, nu ezitați să descărcați tot ce doriți înainte de a pleca. Descărcarea este disponibilă pe un smartphone sau o tabletă.

Articol intial 2019

O alta stire este ca pe data de 11 decembrie, filmul Avengers: Endgame va fi disponibil, asta fiind doar un exemplu pentru prezenta universului Marvel in platforma.

Cu mai puțin de o lună până la lansarea sa, Disney+ a atras atenția asupra serviciilor sale. Ultima sa manevră este o tranzacție cu Verizon (firma de telecomunicatii din America) care oferă clienților cu abonamente mari, nelimitat un an gratuit de Disney+ de când lansează adica de pe 12 noiembrie (dar nu si in Romania). Oferta crește competitivitatea Disney față de un alt serviciu de streaming care va fi lansat in mai puțin de două săptămâni: Apple TV Plus. Apple, care are prețul serviciului la 5 dolari pe lună, dar oferă o bibliotecă de titluri mult mai mică, va oferi un an de Apple Plus pentru oricine va cumpărat un nou gadget Apple, acest lucru este valabil încă de la începutul lunii septembrie.

În general, Disney+ va costa 7 dolari pe lună în SUA, sau 70 USD (aproximativ 5,83 USD pe lună) dacă plătiți în avans un an întreg. Acest pret este mai mic decat un abonament la Netflix, dar trebuie sa fim seriosi, Netflix ofera o varietate de filme si seriale nu mai vazuta pe un alt serviciu de movie streaming.

Serviciul de streaming Disney+ va fi un concurent al serviciilor de streaming video precum Netflix, HBO GO și Apple TV Plus. Este un abonament plătit fără nicio publicitate și oferă clienților acces la o vastă bibliotecă a conținutului moștenit Disney și Fox, precum și la noi emisiuni TV exclusive, filme, documentare și scurtmetraje.

Celelalte servicii de streaming Disney – Hulu și ESPN Plus – vor funcționa pe aceeași platformă tehnologică, astfel încât să vă puteți abona cu aceiași parolă și informații despre cardul de credit. Disney intenționează ca toate cele trei să fie abonamente individuale, dar când Disney+ se lansează în SUA, va oferi un pachet de servicii triple pentru 13 dolari pe lună.

Dupa cum am spus mai sus, Disney + se va lansa pe data de 12 noiembrie, insa lansarea va fi in America, Canada si Olanda, pe 19 noiembrie serviciul va ajunge si in Australia si Noua Zeelanda.

Acum sa vorbim si despre Europa, in vest serviciu va ajunge in prima jumatate a anului 2020, in est, adica si in Romania, serviciu va fi disponibil in prima jumatate a anului 2021, deci nu trebuie sa te grabesti pentru ca noi nici macar Hulu nu avem.

Continutul va fi diferit de la tara la tara asa cum este si pe Netflix, asa ca nu putem spune cu exactitate ce veti vedea atunci cand Disney+ se va lansa in Romania.

Acest articol va fi actualizat cu informatii suplimentare de indata ce vor aparea si stiri despre Romania, sau macar stiri interesante, pana atunci spor la vizionat pe Netflix!