Cum a devenit televizorul creierul din centrul casei

S-au dus vremurile in care televizorul era folosit doar pentru a schimba canale TV și face slalom printre reclame. Astazi ecranul cel mare din sufragerie a primit superputeri si a devenit piesa de rezistenta a casei. Nu mai este doar un simplu obiect pasiv, ci s-a transformat intr-un adevarat prieten, care te ajuta sa controlezi tot ce se intampla in jur. Practic, in loc sa te plimbi de colo colo, acum poti sa verifici restul gadgeturilor din casa, direct de pe canapea, aruncand o privire scurta la televizor.

Cum controlezi toata casa cu ajutorul unui televizor

Toata treaba asta functioneaza atat de simplu pentru ca un televizor smart de ultima generatie are deja incorporate sistemele mari pe care le folosim cu totii, cum ar fi Google Home, SmartThings sau noul sistem universal numit Matter. Asta inseamna ca televizorul tau stie sa comunice direct cu becurile inteligente, cu aspiratorul robot sau cu senzorii din camere. Daca suna cineva la usa de exemplu, nu trebuie sa te mai ridici sa te uiti pe vizor. O mica fereastra iti va arata direct pe ecran imaginea de la camera video de la intrare, in timp ce filmul tau merge in continuare.

Automatizari simple care iti fac viata mai usoara

Partea cea mai interesanta este ca poti sa iti pui televizorul sa faca diverse lucruri singur, fara sa iti bati tu capul. Poti sa setezi ca, in momentul in care pornesti Netflix-ul sau consola de jocuri, lumina din camera sa se stinga automat sau sa devina mai difuza, ca la cinematograf. De asemenea, daca ai pus masina de spalat la treaba si ea a terminat programul, televizorul o sa iti trimita o mica notificare text pe ecran ca sa stii ca e gata. Totul se intampla natural si fara intreruperi enervante.

Ecrane inteligente care nu mai raman negre cand le opresti

Pentru ca nimanui nu-i place sa aiba un patrat mare si negru pe perete cand televizorul este oprit, noile modele au gasit o solutie geniala si pentru asta. Cand nu te uiti la un film, ecranul poate sa ramana aprins intr-un mod care consuma foarte putina curent si sa arate ca un tablou. Iti poate afisa ora, cum este vremea afara sau pozele tale din vacanta. Datorita ecranelor noi care nu mai reflecta lumina ca o oglinda, televizorul se confunda cu designul camerei tale si devine un ajutor de nadejde, mereu gata de treaba.

Cat te costa toata aceasta noua tehnolgie

Vestea buna este ca nu trebuie sa spargi pusculita si nici sa faci un credit doar pentru a avea o casa inteligenta, preturile au inceput sa scada destul de mult in ultima vreme. Tehnologiile care inainte existau doar pe modelele premium, se gasesc acum si pe variante mult mai accesibile, potrivite pentru orice buzunar. Merita sa faci trecerea mai ales daca ai deja prin casa alte gadgeturi, cum ar fi o boxa inteligenta sau becuri smart, pentru ca le vei aduce pe toate la un loc si le vei folosi mult mai des decat o faceai inainte.

Daca pana acum cumparai un TV doar pentru culori mai vii sau pentru ca voiai un ecran mai mare pe care sa vezi meciurile si filmele preferate, astazi regulile jocului s-au schimbat complet. Televizorul a incetat sa mai fie un simplu accesoriu si a devenit comandantul suprem al intregii case, legand toate gadgeturile smart intr-un mod in care telefonul nu o va face niciodata. Data viitoare cand vrei sa schimbi televizorul, nu te uita doar la rezolutie, ci gandeste-te ca iti cumperi noul creier digital al locuintei tale, gata sa iti faca viata mult mai simpla si mai confortabila.