Cum alegi pătuțul potrivit pentru bebeluș

Pătuțul este, de obicei, ales după culoare sau preț. Rar după distanța dintre gratii sau grosimea saltelei, deși tocmai aceste detalii fac diferența dintre un spațiu de somn sigur și unul care poate pune bebelușul în pericol. Un nou-născut doarme în jur de 16 ore pe zi, ceea ce înseamnă că pătuțul este, practic, cel mai folosit obiect din casa unui bebeluș în primele luni de viață.

Siguranța înainte de orice altceva

Primul lucru pe care trebuie să-l verifici când alegi un pătuț pentru bebe este conformitatea cu standardele de siguranță. În România și în întreaga Uniune Europeană, pătuțurile trebuie să respecte standardul EN 716, care stabilește, printre altele, că distanța dintre gratii nu poate depăși 6 cm. Această limită nu este arbitrară: un spațiu mai mare permite blocarea capului sau a membrelor unui sugar, cu consecințe care pot fi grave.

La fel de importantă este potrivirea saltelei în cadrul pătuțului. Un decalaj mai mare de 2 cm între marginile saltelei și pereții laterali ai pătuțului creează zone în care un bebeluș poate rămâne prins. Când cumperi un pătuț și o saltea separat, verifică întotdeauna că dimensiunile sunt compatibile, nu doar aproximativ, ci cu precizie.

Un alt aspect pe care mulți părinți nu îl iau în calcul este vârsta produsului. Autoritățile americane de protecție a consumatorilor (CPSC) avertizează că pătuțurile mai vechi de 10 ani nu mai oferă garanțiile de siguranță necesare, fie din cauza uzurii materialelor, fie pentru că nu respectă standardele actuale. Dacă primești un pătuț moștenire de familie sau achiziționat second-hand, această regulă merită luată în serios.

Unde doarme bebelușul în primele luni

Academia Americană de Pediatrie recomandă, în ghidul său din 2022, ca bebelușii să doarmă în aceeași cameră cu părinții în primele 6-12 luni, dar nu în același pat cu aceștia. Această distincție este esențială: co-rooming-ul, adică împărțirea camerei, este considerat benefic și asociat cu reducerea riscului de moarte subită a sugarului, în timp ce co-sleeping-ul, adică împărțirea patului, poate crește riscul de sufocare accidentală.

Prin urmare, un pătuț sau un basinet plasat lângă patul părinților rămâne soluția recomandată. Bebelușul trebuie culcat pe spate, pe o suprafață plată și fermă, fără perne, pături voluminoase, jucării de pluș sau alte obiecte în spațiul de somn. Aparătorile de pătuț, deși par o soluție practică pentru a proteja capul bebelușului de gratii, sunt asociate cu riscuri reale: studii citate de CPSC și Academia Americană de Pediatrie arată că acestea continuă să cauzeze decese infantile și nu sunt recomandate.

Ce dimensiuni să alegi

Pe piața românească, cele mai comune dimensiuni pentru saltele de pătuț sunt 120×60 cm și 140×70 cm. Pătuțul standard de 120×60 cm este potrivit pentru primii doi-trei ani, în timp ce modelele de 140×70 cm oferă mai multă longevitate și pot fi folosite pe o perioadă mai lungă.

Indiferent de dimensiunea aleasă, adâncimea pătuțului contează la fel de mult ca lungimea sau lățimea. Distanța de la suprafața saltelei la bara superioară trebuie să fie de cel puțin 50 cm, iar distanța de la baza patului la marginea de sus, de cel puțin 60 cm. Aceste măsuri asigură că un bebeluș mai activ nu poate cădea peste margine.

Saltea, nu accesorii

Salteaua este componenta cel mai des subestimată a unui pătuț. O saltea prea moale poate crea riscuri de sufocare, în timp ce una prea subțire nu oferă susținere adecvată. Grosimea recomandată pentru sugari este de 8-12 cm, iar suprafața trebuie să fie fermă și plată, fără zone înclinate. Pernele anti-reflux sau suprafețele ușor înclinate nu sunt locuri sigure de somn pentru bebeluș, chiar dacă par confortabile.

Tipuri de pătuțuri și ce oferă fiecare

Dincolo de siguranță, alegerea depinde și de nevoile practice ale familiei. Pătuțurile transformabile, care se pot converti în pat de copil sau canapea pe măsură ce micuțul crește, sunt o soluție mai eficientă pe termen lung. Modelele cu sertar integrat adaugă spațiu de depozitare util, mai ales în camerele mici. Pătuțurile pliabile sau portabile sunt practice pentru familiile care călătoresc frecvent sau au nevoie de flexibilitate.

Pe babyneeds.ro , oferta acoperă toate aceste variante: de la modele standard 120×60 cm cu saltea inclusă, disponibile în jurul a 849 de lei, până la pătuțuri transformabile de 140×70 cm cu prețuri în jur de 1.599 de lei, ceea ce oferă un reper util pentru a înțelege cum variază costurile în funcție de funcționalități. Există și modele cu sertar la aproximativ 699 de lei, o opțiune practică pentru camerele în care spațiul de depozitare este limitat.

Ce să eviți când cumperi

Câteva greșeli frecvente merită menționate explicit. Leagănele și balansoarele sunt soluții temporare, utile pentru primele săptămâni, dar nu înlocuiesc un pătuț standard pe termen lung și nu oferă același nivel de siguranță. Suprafețele înclinate nu sunt recomandate ca loc de somn, indiferent de motivul invocat. Jucăriile, pernele decorative sau orice alt obiect plasat în pătuț în timpul somnului cresc riscul de sufocare sau strangulare.

Un detaliu practic care trece adesea neobservat: verifică și înălțimea reglabilă a bazei pătuțului. Majoritatea modelelor permit ajustarea pe mai multe niveluri, ceea ce facilitează ridicarea bebelușului când este mic și coborârea bazei pe măsură ce acesta devine mai mobil și poate încerca să se ridice singur.

Câteva criterii pentru decizia finală

Alegerea unui pătuț nu trebuie să fie complicată, dar nici grăbită. Verifică marcajul de conformitate cu standardul EN 716, asigură-te că salteaua se potrivește precis în cadru, alege o adâncime suficientă și o saltea fermă de grosime adecvată. Dacă optezi pentru un model transformabil, verifică că toate configurațiile respectă aceleași standarde de siguranță. Un pătuț bun nu este neapărat cel mai scump, ci cel care îndeplinește toate criteriile de siguranță și se potrivește spațiului și nevoilor reale ale familiei tale.