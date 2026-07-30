Cum influențează munca hibridă și remote strategiile moderne de disaster recovery

Modul în care companiile își desfășoară activitatea s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut majoritatea angajaților lucrau din același birou și utilizau infrastructura locală, astăzi munca hibridă și remote au devenit o realitate pentru organizații din aproape toate industriile.

Această transformare aduce numeroase beneficii, însă introduce și provocări noi în ceea ce privește continuitatea operațională. Accesul la aplicații din locații diferite, utilizarea serviciilor cloud și distribuirea infrastructurii cresc complexitatea mediului IT și schimbă modul în care companiile trebuie să își construiască inclusiv strategiile de disaster recovery.

Infrastructura este mai distribuită decât oricând

Într-un model de lucru tradițional, majoritatea sistemelor și utilizatorilor se aflau în aceeași rețea. Astăzi, angajații accesează aplicațiile companiei din locuințe, spații de coworking sau din deplasare, folosind dispozitive și conexiuni diferite.

În același timp, aplicațiile sunt găzduite în centre de date, în cloud sau în infrastructuri hibride, ceea ce înseamnă că un incident poate afecta simultan mai multe componente ale ecosistemului IT. Din acest motiv, strategiile moderne de recuperare trebuie să ia în calcul întreaga infrastructură, nu doar serverele principale.

Continuitatea activității nu mai depinde de un singur sediu

Atunci când angajații lucrează din mai multe locații, disponibilitatea aplicațiilor devine esențială. Dacă sistemele interne nu mai pot fi accesate, activitatea poate fi blocată indiferent de locul din care lucrează echipa.

O strategie eficientă de recuperare trebuie să permită reluarea rapidă a serviciilor și accesul utilizatorilor la aplicațiile critice, fără întârzieri majore. Acest lucru presupune existența unor infrastructuri redundante și a unor procese bine definite pentru restaurarea serviciilor.

Atacurile cibernetice au o suprafață mai mare de acțiune

Munca remote presupune conectarea la infrastructura companiei prin internet, iar acest lucru mărește numărul punctelor care pot deveni vulnerabile. Dispozitivele utilizate de angajați, conexiunile externe și accesul la aplicații din rețele diferite pot crea noi oportunități pentru atacatori. În cazul unui incident de securitate, o organizație trebuie să poată izola rapid sistemele afectate și să restabilească funcționarea serviciilor fără a compromite datele sau activitatea utilizatorilor.

Recuperarea trebuie să fie mai rapidă

În prezent, întreruperile sunt resimțite imediat de angajați și clienți. Dacă aplicațiile nu mai sunt disponibile, echipele remote își pot întrerupe complet activitatea, iar procesele de business sunt afectate. De aceea, strategiile moderne urmăresc reducerea timpului necesar pentru:

· restaurarea aplicațiilor;

· recuperarea datelor;

· repornirea serviciilor;

· redirecționarea utilizatorilor către infrastructura de rezervă.

Cu cât aceste procese sunt mai bine automatizate, cu atât impactul unui incident este mai redus.

Testarea periodică devine și mai importantă

Într-un mediu distribuit, infrastructura se modifică frecvent: apar aplicații noi, utilizatori suplimentari și servicii migrate în cloud. Un plan creat în urmă cu câțiva ani poate să nu mai reflecte realitatea actuală a companiei, de aceea testarea periodică permite verificarea funcționării mecanismelor de recuperare și confirmă faptul că aplicațiile pot fi accesate din orice locație în cazul unui incident. Acest proces ajută organizațiile să identifice problemele chiar înainte ca acestea să afecteze activitatea.

Colaborarea dintre echipe este esențială

Acum, recuperarea infrastructurii nu mai este responsabilitatea exclusivă a departamentului IT. Într-un model de lucru hibrid trebuie implicate și echipele operaționale, managerii și personalul responsabil de comunicare. Astfel, procedurile trebuie să stabilească foarte clar:

· cine coordonează procesul de recuperare;

· cum sunt informați angajații;

· care sunt aplicațiile prioritare;

· cum se verifică reluarea activității.

O coordonare eficientă reduce timpul de reacție și limitează impactul asupra business-ului.

Soluțiile moderne oferă mai multă flexibilitate

Pe măsură ce infrastructurile devin tot mai distribuite, organizațiile aleg servicii care permit replicarea continuă a datelor și transferul rapid al aplicațiilor către medii secundare. Implementarea unui plan de disaster recovery și soluții moderne ajută companiile să își protejeze infrastructura indiferent de locul din care lucrează angajații și să reducă timpul necesar reluării operațiunilor după un incident.

Munca hibridă și remote au schimbat fundamental modul în care companiile își construiesc infrastructura IT, astfel că o strategie de recuperare eficientă trebuie să țină cont de aplicații distribuite, utilizatori aflați în locații diferite și riscuri cibernetice tot mai complexe. Organizațiile care investesc într-un plan modern de disaster recovery sunt mai bine pregătite să gestioneze incidentele și să asigure continuitatea activității, indiferent de modul în care echipele lor lucrează.