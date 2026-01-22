Cum plătesc românii în străinătate? – Cele mai interesante metode de plată 

Majoritatea românilor aleg să plătească cu cardul în străinătate, atât înainte, cât și în timpul călătoriilor lor. Luând în considerare două lucruri principale care au un impact asupra fiecărui aspect al finanțelor personale – conversia valutară și costurile aferente – cea mai bună metodă de plată ar fi cu cardul. Totuși trebuie conștientizate și mecanismele tranzacțiilor internaționale, pentru a evita anumite surprize neplăcute, ce se referă la comisioanele suplimentare. Prin urmare, trebuie analizate oportunitățile și riscurile care au un impact semnificativ asupra bugetului unui om.

Anumite tipuri de carduri sunt mai bune, ele pot influența costurile de conversie valutară și pot face ca experiența generală de plată în străinătate să fie mai plăcută.

De ce românii aleg să plătească cu cardul pentru cheltuielile pe care le suportă înainte de călătorie -pentru cumpărături, transport și cazare – și pentru cheltuielile necesare la destinație? Unii aleg cardurile de debit pentru transport și cazare, în timp alții preferă cardurile de credit. Românii plătesc cu cardul în detrimentul altor metode de plată; ei plătesc cu cardul în magazine, restaurante, transportul public, dar și pentru lucruri și divertisment. Desigur, sunt și un grup de români care folosesc de cele mai multe ori numerarul, deși au și un card fizic. Ei spun că astfel au un control mai bun asupra banilor, nu sunt tentați să cheltuie prea mult.

În ziua de azi însă, cardul a devenit principalul mijloc de plată. Plata cu el însă necesită înțelegerea câtorva reguli pentru evitarea costurilor inutile. Mulți oameni spun că acesta este modul în care plătesc de obicei în străinătate dar și în țară, pentru viteza tranzacțiilor.

În străinătate, românii folosesc cardul în formă fizică ca metodă de plată în tranzacțiile lor. Unii îl au și în formă digitală, respectiv stocat într-un portofel digital sau pe dispozitive inteligente.

Un card în valută străină sau în mai multe valute ajută în realizarea unor plăți în moneda locală. Acest lucru este bun în străinătate, pentru că minimizează costurile de conversie valutară, care implică uneori și comisioane suplimentare. Cardurile oferă și posibilitatea de a face plăți contactless, care sunt acceptate în multe țări, ele permit și efectuarea plăților la terminale. Foarte importantă este însă și verificarea limitelor tranzacțiilor pentru cei care folosesc carduri. La cardurile de credit sau debit, trebuie verificate condițiile de conversie valutară și costurile tranzacțiilor, astfel se pot gestiona finanțele adecvat în timpul călătoriei.

Serviciile Wise și Revolut oferă cursuri de schimb favorabile, astfel plățile devin rentabile. Deschiderea unui cont în valută străină permite gestionarea mai ușoară a finanțelor în diferite valute. Plățile online, mobile – Apple Pay și Google Pay – facilitează mult tranzacțiile. Pentru a folosi o astfel de metodă de plată acceptată în țară și în străinătate, trebuie inițial să afli cum îți faci un card Revolut și apoi să devii utilizator.

Unii români optează pentru cardurile valutare pentru plata în diferite țări, mai ales cei care au obiceiul de a călători frecvent în străinătate. Cardurile valutare permit efctuarea de tranzacții în moneda națională, reducând la minimum riscul de comisioane suplimentare. Plata cu un card valutar este considerată rentabilă, iar plățile la terminale și bancomate sunt rapide, facilitând achizițiile zilnice.

Cei care preferă plata cu un card de credit – Visa sau Mastercard – au posibilitatea de a face achiziții pe credit – lucru util în situații urgente. Acest card însă are și o serie de comisioane și dobânzi. Deci el are taxe sau costuri suplimentare ce sunt asociate cu plățile internaționale.

O altă opțiune este plata cu cardul în mai multe valute. Plata se face astfel cu un card în mai multe țări, cum ar fi de pildă un card Visa și un card Mastercard, care permit și plăți contactless. În acest sens și serviciul Revolut are opțiuni interesante de utilizat.

Plata cu un card Mastercard Gold este convenabilă; acesta poate fi utilizat la orice bancomat sau comerciant din străinătate (unde este afișată sigla Mastercard), dar trebuie verificat dacă există potențiale costuri de conversie valutară. El poate fi utilizat în Google Pay și Apple Pay, deci oferă și plata cu telefonul, rapid și destul de comod.