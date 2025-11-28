Cum se asigură integritatea RNG-ului: ce organizații sunt implicate în procesul de verificare

Mecanismul care produce numere aleatorii, intitulat RNG (Random Number Generator), este foarte util în spațiul digital. Acesta se află la baza unor procese unde este nevoie absolută de rezultate corecte, asupra cărora să nu se poată interveni în niciun fel.

Astfel de soluții software sunt integrate în jocurile de cazinou, în extrageri de tip loterie, dar și în arii din afara jocurilor de noroc, precum sisteme de vot electronic, plăți online sau componente de securitate informatică.

Cine produce aplicațiile RNG

Dezvoltarea programelor RNG este realizată de către companii de tehnologie. În funcție de zona de aplicare, poate fi vorba despre algoritmi software sau chiar module integrate în procesoare (sisteme de tip Hardware Random Number Generator).

Furnizorii de soluții pentru jocuri de cazino sau loterii includ RNG-uri în platformele lor și sunt responsabili de menținerea corectitudinii acestora.

O companie care produce un astfel de mecanism își supune propriul sistem unor riguroase teste interne de calitate pentru a se asigura că rezultatele nu sunt previzibile, înainte de lansarea propriu-zisă pe piața de specialitate. În plus, se documentează modul în care este construit RNG-ul, astfel încât verificările să poată fi continuare și extern.

Laboratoare independente de testare

Toate sloturile video și jocurile de masă RNG de la Don Casino folosesc un generator de numere aleatorii certificat de laboratoare specializate, acreditate la nivelul industriei iGaming. În cadrul testelor se aplică proceduri internaționale acceptate inclusiv de către autoritățile de reglementare.

Demn de subliniat este că această verificare este realizată doar de către organizații independente, care nu aparțin companiilor care produc RNG-urile. Se dorește ca în acest fel întregul proces de certificare să fie unul obiectiv, cu rezultate oneste.

Laboratoarele de testare pentru software RNG examinează riguros toate detaliile relevante, folosind sisteme de teste statistice precum NIST, Dieharder, TestU01. Rezultă în final rapoarte oficiale și, în cazul în care totul este în regulă, certificări care vor valida soluțiile respective la nivel global.

Organizații internaționale și autorități de reglementare

În întregul proces sunt implicate și organizații internaționale care stabilesc regulile după care se verifică RNG-urile. De exemplu, NIST (National Institute of Standards and Technology) stabilește standarde larg folosite în securitate informatică, iar FIPS (Federal Information Processing Standards) publică norme obligatorii în multe domenii sensibile.

La capitolul jocurilor de cazinou și al loteriilor, există asociații profesionale din industria de gambling care impun proceduri clare pentru testarea caracterului aleatoriu al soluțiilor RNG acceptate apoi pentru integrarea în sloturi video, ruletă online, blackjack online sau baccarat online.

Autoritățile de reglementare reprezintă organizații de stat care au rolul de a aproba RNG-urile în calitate de instituții oficiale. Se analizează practic respectarea legislației în vigoare. În România, în domeniul jocurilor de noroc, ONJN este autoritatea națională care verifică și licențiază operatorii de jocuri cazino și pariuri sportive, analizând și toate aspectele legate de RNG.

Audit realizat după certificare

Dacă un sistem RNG a trecut de toată procedura de verificare, acreditare și licențiere, nu înseamnă că nu va mai fi verificat și ulterior. Supravegherea continuă prin audit regulat, necesar pentru a se certifica faptul că sistemul rămâne corect, fără intervenții realizate ulterior în afara cadrului legal.

În plus, specialiști în securitate cibernetică monitorizează RNG-urile în timp real pentru a detecta eventuale tentative de manipulare sau degradare. De asemenea, echipe interne ale companiilor oferă mentenanță permanentă și actualizează sistemele atunci când este necesar, pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei digitale.

În concluzie, integritatea unui RNG, fundamentală pentru mediul de cazino online și nu numai, este garantată de întregul ecosistem special creat, pornind de la companii care îl proiectează, laboratoare independente care îl verifică, organizații internaționale care stabilesc standardele și ajungând la autorități care impun conformitatea plus auditori și specialiști care îl monitorizează constant.